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Gündem MSBden Pentagona S-400 tepkisi Türkiyenin NATOya aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değil
POLİTİKA

MSB'den Pentagon'a S-400 tepkisi: Türkiye'nin NATO'ya aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değil

Milli Savunma Bakanlığı, Pentagon'dan S-400'ün test edilmesine yönelik yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İttifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir" denildi.

Haber Merkezi Diğer
S-400
S-400

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nadide Şebnem Aktop tarafından yapılan açıklamada, "İttifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir. Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır" denildi.

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MSB sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

  • "Tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sisteminin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrolleri yapılmaktadır. NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır. Türkiye’nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır."

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