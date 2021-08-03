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ANKARA

MSB'den 'terörle mücadele' mesajı: En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar!

Milli Savunma Bakanlığı, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör yuvalarının yerle bir edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
MSBden terörle mücadele mesajı: En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar!
MSB

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe' operasyonlarına katılan komandoların fotoğrafları paylaşıldı. Mesajda ise "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

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