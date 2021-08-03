MSB'den 'terörle mücadele' mesajı: En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar!

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe' operasyonlarına katılan komandoların fotoğrafları paylaşıldı. Mesajda ise "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdüreceğiz.#MSB #TSK pic.twitter.com/FlBdAn3NWk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021

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