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Gündem MSBden Yunanistana çok sert tepki Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır
POLİTİKA

MSB'den Yunanistan'a çok sert tepki: Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert bir açıklama geldi. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanların Türk bayrağı yakması büyük tepki toplamıştı.
Yunanların Türk bayrağı yakması büyük tepki toplamıştı.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanlar, skandal protestolar düzenlemişti. Selanik kentinde aşırı sağcı bir grup Türk bayrağı yakmış, Türkiye karşıtı sloganlar atıp, pankartlar taşıyarak yürüyüş düzenlemişti. 'Yeni Osmanlıcılığa hayır' pankartı taşıyan grup, İstanbul'un ikinci kez ele geçirildiğini savunmuştu. Yunan polisi de bayrak yakılmasını uzaktan izlemekle yetinmişti.

Yunanların Ayasofya hazımsızlığı: Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir
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Yunanların Ayasofya hazımsızlığı: Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya'nın Camii olmasının ardında açıklama yaptı. Yunan ve Hristiyanların hazımsızlığını dile getiren Miçotakis, ''Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir. Biz, Rum Ortodoks Hristiyanlar için, Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor'' dedi.

AK Parti'den Yunanistan'daki skandal görüntülere sert tepki: Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz
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AK Parti'den Yunanistan'daki skandal görüntülere sert tepki: Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert tepki: Bizans rüyasından uyan
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert tepki: Bizans rüyasından uyan

Yunanistan'ı lanetliyoruz

Skandala olaylara Türk yetkililerde art arda tepki yağmıştı. Son olarak bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımsa şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."

Yunanistan yasta: Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü
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Yunanistan yasta: Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü
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İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü
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İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 23 Temmuz saat 20.00 itibarıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılmıştı.

Kendi işinin patronu olmak istedi muz serası kurdu: 205 ton verim aldı
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Kendi işinin patronu olmak istedi muz serası kurdu: 205 ton verim aldı

Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Münire Kaur Palalı, 5 yıldızlı otellerde çalışırken kendi işinin patronu olmak istedi. Palalı, iklim koşulları elverişli olmamasına rağmen 27 dönüm alanda kurduğu tam otomasyonlu serada yetiştirdiği yıllık 205 ton muzla üretime katkı sağlıyor. Serasında gece gündüz çalıştığını belirten Palalı, "İyi ki bu işe girdim. Alın terimle paramı kazanıyorum, çok mutluyum. Herkesin girişimcilik konusunda cesur olmasını tavsiye ederim. Yeter ki kararlı olun, gerisi kendiliğinden geliyor" dedi.
Böyle vicdansızlık görülmedi: Arkadaşları ellerini arkadan bağlayıp gasp etti
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Böyle vicdansızlık görülmedi: Arkadaşları ellerini arkadan bağlayıp gasp etti

İstanbul Sultangazi'de Pakistan uyruklu bir gencin yardım çığlıkları şoke eden olayı ortaya çıkardı. Üç arkadaşı tarafından elleri arkadan bağlanarak, parası ve cep telefonu gasp edilen kişi, evin açık olan penceresinden yardım isteyince çilingir çağrılarak kurtarıldı. Kayıplara karışan şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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