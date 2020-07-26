MSB'den Yunanistan'a çok sert tepki: Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanlar, skandal protestolar düzenlemişti. Selanik kentinde aşırı sağcı bir grup Türk bayrağı yakmış, Türkiye karşıtı sloganlar atıp, pankartlar taşıyarak yürüyüş düzenlemişti. 'Yeni Osmanlıcılığa hayır' pankartı taşıyan grup, İstanbul'un ikinci kez ele geçirildiğini savunmuştu. Yunan polisi de bayrak yakılmasını uzaktan izlemekle yetinmişti.
Yunanistan'ı lanetliyoruz
Skandala olaylara Türk yetkililerde art arda tepki yağmıştı. Son olarak bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımsa şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."
Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.
Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. 🇹🇷 pic.twitter.com/swoucdiiTE
Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.