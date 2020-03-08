MSB'nın Mehmetçik fotoğraflarına beğeni yağdı: Gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız

Her şartta ve her yerde vatanını korumak pahasına görev yapan Mehmetçik, zorlu şartlarda eğitimini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan Mehmetçiğin o görüntülerini paylaştı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Zorluklardan yılmadan, gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız. Kara Kuvvetlerimize bağlı birliklerimiz tarafından zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimleri icra edildi."
Zorluklardan yılmadan, gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız. Kara Kuvvetlerimize bağlı birliklerimiz tarafından zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XHZneuVOvC
Zorluklardan yılmadan, gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız. Kara Kuvvetlerimize bağlı birliklerimiz tarafından zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XHZneuVOvC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2020