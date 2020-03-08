Gündem MSBnın Mehmetçik fotoğraflarına beğeni yağdı Gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız
ANKARA

MSB'nın Mehmetçik fotoğraflarına beğeni yağdı: Gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin zor şartlar altındaki eğitim görüntülerini paylaştı. "Zorluklardan yılmadan, gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız" sözleriyle paylaşılan kareler binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik'in zorlu şartlar altındaki eğitim fotoğrafları.
Mehmetçik'in zorlu şartlar altındaki eğitim fotoğrafları.

Her şartta ve her yerde vatanını korumak pahasına görev yapan Mehmetçik, zorlu şartlarda eğitimini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan Mehmetçiğin o görüntülerini paylaştı.

MSB'den
OYNAT 02:19
MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarındaki faaliyetlerine ilişkin görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı. Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından, 'Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz.' başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin yüksek rakımlı, karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarında yaptıkları faaliyetler görülüyor. Karada ve havada faaliyet icra eden Mehmetçiklerin yer aldığı videoda, 'Ne fırtına, ne kar, ne kış bizi yolumuzdan döndüremez.' ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zorluklardan yılmadan, gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız. Kara Kuvvetlerimize bağlı birliklerimiz tarafından zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimleri icra edildi."
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