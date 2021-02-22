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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için son başvurusu nasıl yapılır?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 23 Şubat

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuru tarihi 23 Şubat saat 23.59’da sona erecek. Sınava girmek isteyen adayların ise başvurularını, ÖSYM'nin sitesinden yapabilecek.

Haber Merkezi İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuru tarihinin 23 Şubat saat 23.59’da sona ereceğini bildirdi. Sınava girmek isteyen adayların ise başvurularını, “https://osym.gov.tr” adresinden yapabilecekleri belirtildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2021-MSÜ) Başvuruları 23 Şubat 2021 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek olup, henüz başvurusunu yapmamış adaylar https://osym.gov.tr resmi internet adresinden başvurularını yapabileceklerdir" denildi.

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