Mücadelemiz zayıflarsa: Sevr’den beter dayatmalar gelir

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hep güçlü olması gerektiğini söyledi:

Bin yıldır bize sadece bu toprakları değil aldığımız nefesi bile çok görenler, kimi zaman ordularla, kimi zaman sinsi tuzaklarla hep üzerimize geldiler. Haçlı Seferleri’nden İstiklal Harbi’ne kadar hep bu saldırılarla mücadele ettik. Bugün de terörle mücadele diye ifade ettiğimiz ama aslında çok daha kapsamlı bir çarpışmanın ifadesi olan kavgayı aynı amaçla veriyoruz.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşı'dır

Erdoğan törende şehit yakını ve gazilere madalyaları ve beratlarını takdim etti.

GEVŞEKLİK GÖSTERİRSEK

Her ne kadar bazıları hala anlamamakta ısrar etse de, bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu bu kavga, milletimizin coğrafyamızdaki bin yıllık varlık-yokluk mücadelesinin ta kendisidir. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli-açık saldırılarından vazgeçecekler. Tam tersine biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr’den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır.

HEP GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Şayet bugün Türkiye’ye fiilen bulaşamıyorlarsa siyasetten ekonomiye, altyapıdan savunma sanayine kadar her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Belgesellerde aslanlarla sırtlanların ilişkisini görmüşsünüzdür. Aslan güçlüyse sırtlanlar etrafta dolaşır ama hiçbir şey yapamaz, sonra da kuyruklarını kıstırıp giderler ama aslan zayıf duruma düştüğü an tüm sırtlanlar bir anda tepesine çöker, onu lime lime ederler. İşte bunun için Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir.

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OYNAT 03:40 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel hazırlanan "Mukabele" Müzisyen Yücel Arzen, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi'ni müzikseverlerle buluşturdu.

Arzen, 'Bizdeki yerli ve derinlikli bir kavramı müzik terminolojisine geçirdim, transkripte ettim. Burada uygulamak istedim, yaptığım şey esas itibarıyla bir müzikti, mukabeleydi. Bir senfoni orkestrası icra etmiş olsa dahi yaptığımız şey aslında Akif'in 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinin bir mukabelesiydi. Ben de bu yaptığım besteye 'Mukabele' ismini koymayı uygun gördüm.' diye konuştu.

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EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ

Türkiye’nin en büyük güç kaynağı da 84 milyon vatandaşının kendi içindeki birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Millet olarak tek bilek, tek yürek hareket ettiğimizde Allah’ın izniyle karşımızda durabilecek hiçbir güç tanımıyor, aşamayacak hiçbir engel görmüyoruz. Vatanımızın bütünlüğüne, ülkemizin birliğine, milletimizin beraberliğine yönelik saldırıların artmasının gerisinde işte bu hakikatin düşmanlarımız tarafından da görülmesi vardır.

AYNI AKIBETE İZİN VERMEYECEĞİZ

Coğrafyamızda hüküm süren daha önce devletlerimiz olan Selçuklu da, Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerdeki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100’üncü yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin de aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız ve unutmayalım vazgeçmeksizin Türkiye olacağız.

HAYAT Ankara Ulus Meydanı'nda toplanan liseliler HDP'nin kapatılmasını istedi: HDP, PKK'nın temsilcisidir ve yok olmaya mahkumdur

MİLLİ ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞIMIZ

2021 yılını Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılı olarak ilan ettik, bu yıl aynı zamanda İstiklal Marşı yılı. İstiklal Marşı’nın her bir kelimesi, satırı ve her bir dörtlüğünün verilen mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla dolu olduğuna işaret eden Erdoğan, “Aynı zamanda milli andımız olan İstiklal Marşı’mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor." dedi.

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Çanakkale ruhu bugün de dipdiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Mesajında, 106. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettikleri Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını ve aziz şehitleri, rahmet ve tazimle yad ettiklerini belirten Erdoğan, “Çanakkale, Anadolu’daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur” değerlendirmesinde bulundu. Aziz milletin, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz’da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Şanlı Çanakkale Zaferi’nin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız. Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz.”

HAYAT Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizlere düşen Çanakkale ruhunu yüreklerimizde ve nesillerimizin bilincinde diri tutmaktır

Diz çöktürmeyi başaramadılar

Çanakkale Savaşlarının hem İstiklal Harbi’nin girizgahı olması hem de milletin topyekun kıyamını ifade etmesi bakımından ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Eğer Çanakkale’de o tarihi destan yazılmamış, o muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Çanakkale, tarafların kimliklerine baktığımızda kelimenin tam anlamıyla yedi düvelin bir olup üstümüze geldiği bir savaştır. Türk milleti, Bursa’dan Kastamonu’ya, Konya’dan Manisa’ya, İzmir’den Mersin’e, Halep’ten Debre’ye, Kosova’dan Kudüs’e, Musul’dan Selanik’e kadar coğrafyamızın her köşesinden insanıyla Çanakkale’de bu hayasız akına imanıyla ‘dur’ demiştir” ifadelerini kullandı.