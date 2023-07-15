Mücadelenin zirvesi Türk milletinin zaferi

Balıkesir İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, FETÖ terör örgütü devlet imkânlarını kullanarak 15 Temmuz 2016 gecesi millete kalleşçe saldırdığını ve devleti ele geçirmeye çalıştığını ifade etti. Türk milletinin siyasi görüş gözetmeksizin, vatanını seven sağcısı, solcusu, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i ile topyekûn tek yumruk olduğunu belirten Başkan Cengiz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milletimizle birlikte meydanlarda olacağım’ sözüyle 81 ilin tamamında meydanlara inerek o gece hainlere bu memleketi dar etmişlerdir” ifadesini kullandı.

GEREKEN CEVAP HIZLI ŞEKİLDE VERİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Yusuf Cengiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu devletin her türlü imkânları ile bu millete saldıran üniformalı hain teröristler, geçmişte olduğu gibi milletin bu darbeye sessiz kalacağını düşünmüş olmalılar ki, milletin sokaklara inmesiyle birlikte büyük bir şok yaşamışlardır. Bu aziz millet Çanakkale’ de ve Kurtuluş Savaşında bu cennet vatanı hainlere bırakmadığı gibi, bu hainlere de gereken cevabı hızlı bir şekilde vermiştir. Geçmişte Çanakkale savaşının seyrini değiştiren Seyit Onbaşılar bugün yine bu cennet vatan üzerinde Ömer Halisdemir’ler, Fethi Sekinler ve daha niceleri olarak yaşamaya devam etmiş ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durmuş, ellerinde sopalarla tankları, helikopterleri kovalamışlar ve bu vatanı hainlerin ellerine teslim etmemişlerdir.”

DESTANI GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ

Darbe girişiminin belli kesimler tarafından unutturulmaya çalışıldığını ifade eden Cengiz, “Bizler 15 Temmuz gecesi yaşanan hainliği de bu milletin destanını da gelecek nesillere taşıyacağız. Bu nedenle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de tüm yöneticilerimiz ile birlikte tam kadro olarak İvrindi meydanında olduk” şeklinde konuştu. Yusuf Cengiz, 15 Temmuz’un hemen ardından ortaya çıkan ruhu daimi kılarak, ülkenin gelişmesini, güçlenmesini, ilerlemesini istemeyen dış mihraklara karşı Türkiye’nin gücünün gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Cengiz, “Tarihinde birçok savaş görmüş olan bu aziz millet bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem içeride ki hem de dışarıda ki hainlere bu memleketi asla teslim etmeyecektir” dedi.

Devlet düşmanları büyük bir ders aldı

Türk milletinin 15 Temmuz’da et ve kemiğiyle, çeliğe, baruta karşı zafer kazandığının altını çizen Yusuf Cengiz, devlet düşmanlarının o gece büyük bir ders aldığını belirtti. Cengiz, “Söz konusu vatan olduğunda gerisinin teferruat olduğunu tüm dünyaya karşı bir kere daha gösterdik. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü, devletinin bekası, milletinin selameti için canını darbeci hainlere karşı siper eden milletimizin dosta neşe, düşmana korku verdiği en anlamlı tarihlerden biridir. Dış güçlerin ezik uzantıları şunu iyi bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyüyen Türkiye’nin önünü kesemeyecekler. Artık gücünü milletten alan bir Türkiye var. Bu aziz millet, darbe meraklılarına 15 Temmuz’da olduğu gibi bir kez daha en güçlü cevabı vermeye hazırdır” açıklamasında bulundu.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz

UNUTTURMAYACAĞIZ

“Devletin varlığı ve milletin bağımsızlığı yolunda canını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, minnetle anıyorum” diyen Yusuf Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yolda aldıkları yaraları bir ‘İstiklal Madalyası’ gibi şerefle taşıyan gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyor; o gece ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadık. Unutmayacağız…”

Darbe meraklılarıyla mücadelemiz sürecek

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Türk milletinin bugüne kadar nasıl bu darbe meraklıları ile mücadele ettiyse, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Cengiz, “Demokrasimize zarar verme niteliği taşıyan, bu vatan savunmasında en önde mücadele eden Mehmetçiğimiz başta olmak üzere Aziz Türk milletinin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemeye, birlik beraberliğini bozmaya ve Türk milleti ile başa çıkmaya kimsenin gücü yetmez” dedi. Darbe meraklılarına gereken cevabın zamanında misliyle verildiğini ifade eden Başkan Cengiz “15 Temmuz’dan ders almayan, eski Türkiye sevdalısı, kendini bilmez bazı apoletli hadsizler, ayaklarımızın altında olan sözde bir bildiri ile akıllarınca siyasete ve millete ayar vermeye çalışıyorlar” diye konuştu.







