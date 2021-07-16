Mücadeleyi zayıflatmak Türkiye’ye suikast

TBMM Başkanı Mustafa Şentop törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan biri olduğunu belirtti. Şentop, şunları kaydetti: 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı Millet Meclisi’nin doğrudan hedef alınmasıdır. Sergiledikleri bu vahşetle 15 Temmuz’u gerçekleştirenler, kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileriye gitmişlerdir. Unutulan her ihanet Türkiye’ye ve milletimize karşı her saldırının önünü açmakla eş değerdir. Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek Türkiye’ye suikast manası taşır.
KAZANAN VATAN EVLATLARI OLDU
- Türk milletinin tarihinin, benzerine az rastlanılacak kahramanlıklarla, şanlı cesaret örnekleriyle dolu olduğunu belirten Şentop, şöyle devam etti: “Türkiye’nin dış düşmanları kimi zaman içeriden bazı hainleri kullanabilmişler; rezil ihtiraslarına kurban olmuş bazı zayıf seciyeliler de buna alet olmuşlar, siyasi hedeflerine ulaşmak için milletle ittifak yapmak yerine bazı yabancı devletlerin planlarına dahil olmayı isteyecek kadar alçalabilmişlerdir. Fakat nihai netice değişmemiş, kazanan daima istiklalden, güçlü ve büyük Türkiye’den yana olan milli vatan evlatları olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilenen direniş ve netice, tam da bunun ispatıdır.”