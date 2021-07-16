Mücadeleyi zayıflatmak Türkiye’ye suikast

TBMM Başkanı Mustafa Şentop törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan biri olduğunu belirtti. Şentop, şunları kaydetti: 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı Millet Meclisi’nin doğrudan hedef alınmasıdır. Sergiledikleri bu vahşetle 15 Temmuz’u gerçekleştirenler, kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileriye gitmişlerdir. Unutulan her ihanet Türkiye’ye ve milletimize karşı her saldırının önünü açmakla eş değerdir. Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek Türkiye’ye suikast manası taşır.

KAZANAN VATAN EVLATLARI OLDU