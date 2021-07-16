Gündem Mücadeleyi zayıflatmak Türkiyeye suikast
ANKARA

Mücadeleyi zayıflatmak Türkiye’ye suikast

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz’un Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan biri olduğunu ifade ederek, “Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek Türkiye’ye suikast manası taşır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mücadeleyi zayıflatmak Türkiye’ye suikast
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan biri olduğunu belirtti. Şentop, şunları kaydetti: 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı Millet Meclisi’nin doğrudan hedef alınmasıdır. Sergiledikleri bu vahşetle 15 Temmuz’u gerçekleştirenler, kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileriye gitmişlerdir. Unutulan her ihanet Türkiye’ye ve milletimize karşı her saldırının önünü açmakla eş değerdir. Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek Türkiye’ye suikast manası taşır.

KAZANAN VATAN EVLATLARI OLDU

  • Türk milletinin tarihinin, benzerine az rastlanılacak kahramanlıklarla, şanlı cesaret örnekleriyle dolu olduğunu belirten Şentop, şöyle devam etti: “Türkiye’nin dış düşmanları kimi zaman içeriden bazı hainleri kullanabilmişler; rezil ihtiraslarına kurban olmuş bazı zayıf seciyeliler de buna alet olmuşlar, siyasi hedeflerine ulaşmak için milletle ittifak yapmak yerine bazı yabancı devletlerin planlarına dahil olmayı isteyecek kadar alçalabilmişlerdir. Fakat nihai netice değişmemiş, kazanan daima istiklalden, güçlü ve büyük Türkiye’den yana olan milli vatan evlatları olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilenen direniş ve netice, tam da bunun ispatıdır.”
Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.