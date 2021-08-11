Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü

Muğla’daki orman yangınlarına müdahale eden helikopterler ise ikmal noktası olarak Atatürk Stadyumu’na uğruyor.

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İHA İHA

Birçok noktada etkili olan yangınlar kontrol altına alınırken Köyceğiz’de etkisini gösteren orman yangınına ise müdahaleler sürüyor.

İHA İHA

Stadyum ikmal noktası olarak kullanılıyor

Orman yangınlarıyla mücadelede ön plana çıkan havadan müdahale ise artarak devam ediyor.

İHA İHA

Muğla’daki orman yangınlarına müdahale eden helikopterler ise ikmal noktası olarak Atatürk Stadyumu’na uğruyor.

İHA İHA

Alana gelen helikopterler bakım ve yakıt takviyesini tamamladıktan sonra görev için yeniden yangın bölgesine hareket ediyor.

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İHA İHA

Ortalama 5 personelin yer aldığı, depolarının ise 3 bin 200 litre yakıt aldığı helikopterler yaklaşık 3 saat boyunca havada kalarak yangınlara müdahale ediyor.

OYNAT 00:33 THY'nin kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri mücadeleye hazır Türk Hava Yolları (THY), iki adet yangın söndürme helikopteri kiralayarak, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) kullanımına sundu. Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, iki ay kesin ve bir ay opsiyonlu kiralanarak bugün teslim alındı. BiP'te paylaş

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