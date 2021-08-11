Gündem Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü
MUĞLA

Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü

Muğla’daki yangınlara havadan müdahale eden helikopterlerin stadyumdaki ikmal alanı ile helikopter ve personellerin göreve hazırlanışı havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü
Muğla’daki orman yangınlarına müdahale eden helikopterler ise ikmal noktası olarak Atatürk Stadyumu’na uğruyor.

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İHA
İHA
İHA

Birçok noktada etkili olan yangınlar kontrol altına alınırken Köyceğiz’de etkisini gösteren orman yangınına ise müdahaleler sürüyor.

İHA
İHA
İHA

Stadyum ikmal noktası olarak kullanılıyor

Orman yangınlarıyla mücadelede ön plana çıkan havadan müdahale ise artarak devam ediyor.

İHA
İHA
İHA

Muğla’daki orman yangınlarına müdahale eden helikopterler ise ikmal noktası olarak Atatürk Stadyumu’na uğruyor.

İHA
İHA
İHA

Alana gelen helikopterler bakım ve yakıt takviyesini tamamladıktan sonra görev için yeniden yangın bölgesine hareket ediyor.

İHA
İHA
İHA

Ortalama 5 personelin yer aldığı, depolarının ise 3 bin 200 litre yakıt aldığı helikopterler yaklaşık 3 saat boyunca havada kalarak yangınlara müdahale ediyor.

THY'nin kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri mücadeleye hazır
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THY'nin kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri mücadeleye hazır
Türk Hava Yolları (THY), iki adet yangın söndürme helikopteri kiralayarak, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) kullanımına sundu. Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, iki ay kesin ve bir ay opsiyonlu kiralanarak bugün teslim alındı.


39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor
FOTOĞRAF 5
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Muğla’da devam eden yangınlar içerisinde en yoğun çalışmanın yürütüldüğü bölge Köyceğiz.
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Söndürme çalışmaları Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasındaki bölümde yoğunlaştırılmış durumda. Bu bölgeye hava araçları uçaklar ve helikopterler yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.
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Seydikemer ilçesi Karaköy’de çıkan yangının çevresi ekipler tarafından çevrildi.
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Milas’ta devam eden ve Yeniköy Termik Santrali’ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf edilen orman yangınına bugün havadan 12 helikopter müdahale edecek şekilde planlama yapıldı. Karadan 100’e yakın arazöz ve 400’e yakın personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.
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39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor
Muğla'da devam eden orman yangınlarında 11'inci güne girildi. 5 noktada devam eden orman yangınlarına sabahın ilk ışıkları ile havadan 39 helikopter, 6 uçak ile karadan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 342 arazöz, bin 843 personel, Türkiye'nin değişik illerinden gelen itfaiye ekipleri, su tankları ve gönüllüler ile müdahale devam ediyor.
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