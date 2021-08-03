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MUĞLA

Hayvanlarını canları pahasına korudular

Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde alevlerin yerleşim yerlerine inmesiyle canını zor kurtaran vatandaşlar, hayvanlarını kaçırma telaşına düştü. Sahildeki tahliye botlarına binmeyip üç ineğiyle beraber kumsalda bekleyen Aysun Çelikalp, “Hayvanları bırakamayız, en sonuna kadar savunacağız” dedi.

Haber Merkezi İHA
Muğla haber: Hayvanlarını canları pahasına korudular
Canını zor kurtaran vatandaşlar, hayvanlarını kaçırma telaşına düştü.

Muğla’da orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden biri de Marmaris Hisarönü Mahallesi oldu. Dün akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi’ni teslim alan alevler sahile kadar indi. Yangından canlarını zor kurtaran vatandaşlar, hayvanları için büyük panik yaşadı.

İHA

“Hayvanlarımı da askerler kurtardı”

Eşi ormanda yangına müdahale eden Emine Ergün, ipinden tuttuğu koyunları yangından kaçırmaya çalıştı. Askerlerin kendisini ve hayvanları kurtardığını söyleyen Ergün, “Askerler arabaya bindirmeseydi hasar görecektik. Ben de yanıyordum. Beni askerler kurtardı. Hayvanlarımı da askerler kurtardı. 2 hayvanım da kaçtı. Evin durumunu bilmiyorum” dedi. Alevlerin evlere ulaşmasıyla vatandaşlar hayvanlarını alıp kumsala indi. Bazı vatandaşlar tahliye botlarıyla bölgeden uzaklaştı. Hayvanlarını bırakamayanlar kumsalda kaldı.

İHA

“En sonuna kadar savunacağız”

Yeğenini tahliye botuyla gönderen Aysun Çelikalp, “3 tane ineğim var. Oradan buraya kaçabildik. Çocuklarımız yangın söndürüyor. 2 tane büyük oğlum var. Hayvanları bırakamayız ki. En sonuna kadar savunacağız. En sonunda denize atacağız kendimizi. Çocuklar bizi önce gönderdi. Hayvanları arkamızdan getirdi” dedi.

İHA


“Küçükbaşlarımız orada kaldı”

Evinden bir haber alamadığını söyleyen Ömer Yavuz, “Komşulardan da bir haber alamıyoruz. Biz sadece canımızı, malımızı aldık. Denizin başına geldik. 3-4 komşu birleştik. Buraya hayvanlarımızı çektik. Küçükbaşlarımız orada kaldı” diye konuştu.

İHA


“43 sene sonra bu cehennemi yaşattılar”

Doğduğu günden bu yana Hisarönü’nde yaşadığını söyleyen Yavuz, “Burada doğdum. Burada büyüdüm. 1978 yılında ilkokul ikinci sınıfta yaşadım. O zamanlar büyüklerimiz bir yer bağladılar. O şekilde durduk. 51 yaşındayım. 43 sene sonra bu cehennemi yaşattılar” dedi.

Tüm gece orman yangınlarının devam ettiği Marmaris’te, vatandaşlar gece boyu hayvanlarının başında bekledi.

Büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudular
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Muğla’nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan devam ediyor.
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İlk olarak 28 Temmuz’da çıkan yangın nedeniyle pek çok çiftlik ve yaban hayvanı da telef oldu.
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Alevlerin sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’ne ulaşmasıyla birlikte mahalle boşaltıldı.
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Gece saatleri olması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı bölgede yangına karadan müdahale devam ediyor.
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Boşaltılan mahallede vatandaşlar ise özellikle büyükbaş hayvanların yangından etkilenmemesi amacıyla sahile getirdi.
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. Tamamen tahliye edilen mahallede büyükbaş hayvanlar da getirildikleri sahilde güvene alınmış oldu.
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Öte yandan bölgeye girişler jandarma tarafından kapatıldı.
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Büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudular
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi yangının ilerlemesi sebebiyle alevlere teslim olurken, vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudu.
Marmaris yangınında beşinci gün: Hisarönü tahliye edildi
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Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.
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İneğini alandan, sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı.
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Yangının acı tablosu objektiflere yansırken, bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.
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Marmaris yangınında beşinci gün: Hisarönü tahliye edildi
Marmaris'te meydana gelen orman yangının 5'inci gün geride kalırken, Hisarönü Mahallesini alevler sardı. Mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

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