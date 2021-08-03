Hayvanlarını canları pahasına korudular

Muğla’da orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden biri de Marmaris Hisarönü Mahallesi oldu. Dün akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi’ni teslim alan alevler sahile kadar indi. Yangından canlarını zor kurtaran vatandaşlar, hayvanları için büyük panik yaşadı.

İHA

“Hayvanlarımı da askerler kurtardı”

Eşi ormanda yangına müdahale eden Emine Ergün, ipinden tuttuğu koyunları yangından kaçırmaya çalıştı. Askerlerin kendisini ve hayvanları kurtardığını söyleyen Ergün, “Askerler arabaya bindirmeseydi hasar görecektik. Ben de yanıyordum. Beni askerler kurtardı. Hayvanlarımı da askerler kurtardı. 2 hayvanım da kaçtı. Evin durumunu bilmiyorum” dedi. Alevlerin evlere ulaşmasıyla vatandaşlar hayvanlarını alıp kumsala indi. Bazı vatandaşlar tahliye botlarıyla bölgeden uzaklaştı. Hayvanlarını bırakamayanlar kumsalda kaldı.

REKLAM

İHA

“En sonuna kadar savunacağız”

Yeğenini tahliye botuyla gönderen Aysun Çelikalp, “3 tane ineğim var. Oradan buraya kaçabildik. Çocuklarımız yangın söndürüyor. 2 tane büyük oğlum var. Hayvanları bırakamayız ki. En sonuna kadar savunacağız. En sonunda denize atacağız kendimizi. Çocuklar bizi önce gönderdi. Hayvanları arkamızdan getirdi” dedi.

İHA



“Küçükbaşlarımız orada kaldı”

Evinden bir haber alamadığını söyleyen Ömer Yavuz, “Komşulardan da bir haber alamıyoruz. Biz sadece canımızı, malımızı aldık. Denizin başına geldik. 3-4 komşu birleştik. Buraya hayvanlarımızı çektik. Küçükbaşlarımız orada kaldı” diye konuştu.

REKLAM

İHA



“43 sene sonra bu cehennemi yaşattılar”

Doğduğu günden bu yana Hisarönü’nde yaşadığını söyleyen Yavuz, “Burada doğdum. Burada büyüdüm. 1978 yılında ilkokul ikinci sınıfta yaşadım. O zamanlar büyüklerimiz bir yer bağladılar. O şekilde durduk. 51 yaşındayım. 43 sene sonra bu cehennemi yaşattılar” dedi.

Tüm gece orman yangınlarının devam ettiği Marmaris’te, vatandaşlar gece boyu hayvanlarının başında bekledi.

FOTOĞRAF 12 Muğla’nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan devam ediyor. İlk olarak 28 Temmuz’da çıkan yangın nedeniyle pek çok çiftlik ve yaban hayvanı da telef oldu. Alevlerin sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’ne ulaşmasıyla birlikte mahalle boşaltıldı. Gece saatleri olması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı bölgede yangına karadan müdahale devam ediyor. Boşaltılan mahallede vatandaşlar ise özellikle büyükbaş hayvanların yangından etkilenmemesi amacıyla sahile getirdi. . Tamamen tahliye edilen mahallede büyükbaş hayvanlar da getirildikleri sahilde güvene alınmış oldu. Öte yandan bölgeye girişler jandarma tarafından kapatıldı. Büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudular Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi yangının ilerlemesi sebebiyle alevlere teslim olurken, vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder