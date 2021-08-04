Ören Sahili'ni çıkarma gemisi kurtardı

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sabah saatlerinde bölgeye gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait çıkarma gemisinin personeli Ören Sahili çevresinde yangın olduğunu fark etti. Gemin yangınlara müdahale etmek için kumsala yanaştı.
Geminin kıyıya yanaşmasıyla personel hortumlarla sahile indi. Çıkarma gemisi personeli kıyıdaki alevlere müdahale etti. Bu sırada bölgedeki jandarma ekipleri de hortumları taşıyarak gemi personeline yardım etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.
Bölgede bulunan vatandaşlar da askeri personele teşekkür etti.