Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Muğlada yol çalışması sırasında bulundu 2 bin 300 yıllık
MUĞLA KÜLTÜR SANAT

Muğla haber: Yol çalışmasında 2 bin 300 yıllık mezar bulundu

Muğla'da yol çalışması sırasında bulundu: 2 bin 300 yıllık

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sulama hattı çalışması sırasında yapılan kazıda, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 2 bin 300 yıllık mezar bulundu.

Haber Merkezi DHA
Muğla haber: Yol çalışmasında 2 bin 300 yıllık mezar bulundu
İhbar üzerine bölgeye inceleme yapması için Muğla Müze Müdürlüğü görevlileri çağrıldı.

Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Gülağzı Mahallesi'nde sulama hattı kazı çalışması sırasında kepçe bir cisme denk geldi. Mezar olduğu tahmin edilen taşın bulunması üzerine çalışmalar durdu. İhbar üzerine bölgeye inceleme yapması için Muğla Müze Müdürlüğü görevlileri çağrıldı.

Tarihi mezar taşından duvar yaptı: Tesadüfen fark edildi
GÜNDEM
Tarihi mezar taşından duvar yaptı: Tesadüfen fark edildi

İhbar üzerine bölgeye inceleme yapması için Muğla Müze Müdürlüğü görevlileri çağrıldı.
İhbar üzerine bölgeye inceleme yapması için Muğla Müze Müdürlüğü görevlileri çağrıldı.

Helenistik Döneme ait olduğu öğrenilen 2 bin 300 yıllık mezardan insan kafatası ve iskeletlerinin yanı sıra kandil çıktı.


Yetkililerin çalışmasını tamamlanmasının ardından mezarın üzerinin kapatılacağı ve sulama hattı çalışmalarının süreceği bildirildi.

Abone Ol Google News
Her gün 2,5 milyon öğün

Her gün 2,5 milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.
Çamlıca Tepesinde yükseldi

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

​Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'ı bekliyor.
CHPli Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

Üretici de vatandaş da memnun

Üretici de vatandaş da memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.