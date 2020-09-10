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Muğla haberleri: Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı: Kuraklık oluşmaya başladı

Bodrum’un su kaynağı Mumcular Barajı’ndaki suyun yüzde 72,5’i tükendi. Barajda suları tükenmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Su miktarı kritik seviyeye ulaşırken baraj gölünde kuraklık oluşmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü.
Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü.

Muğala'nın ilçesi Bodrum Yarımadası’nda yaşanan su sıkıntısına önlem olması için yapılan Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü.

18 Milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı’nda son yıllarda su seviyesi hızla düşmeye devam ederken, bu yıl da su kapasitesinin yüzde 72,5’i tükenerek baraj gölündeki su miktarı kritik seviyelere gerilemiş oldu.

Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü.

Barajdaki su kritik seviyeye ulaştı

Eylül ayında bu kadar düşük olan baraj suyunun ilerleyen günlerde daha da düşeceği öğrenildi. Barajdaki suyun kritik seviyelere düşmesi yetkilileri de endişelendirmeye başladı.

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Öte yandan, Bodrum’un diğer su kaynağı olan Geyik Barajı’nın doluluk oranının yüzde 78 civarında olduğu öğrenildi.

Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü.

Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü.
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