Gündem Türkiyenin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu En genci 15 milyon en yaşlısının ise bir milyar yaşında
MUĞLA

Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu: En genci 15 milyon en yaşlısının ise bir milyar yaşında

Muğla'da meydana gelen ve 2 haftadan fazla devam eden yangınlar, Gökbel Vadisi’nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Muğla haberleri: Türkiyenin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Gökbel Vadisi’nde bulunan kayaların en genci 15 milyon, en yaşlısı bir milyar yaşında.

Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın’ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi’nde bulunan kayalar, orman yangınlarından hasar almadan kurtuldu.

Türkiye’nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi’nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise bir milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.


Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi: Kayaların oluşumu hakkında bilimsel veri yok
GÜNDEM
Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi: Kayaların oluşumu hakkında bilimsel veri yok

Tunceli'nin 'peri bacaları' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTOĞRAF 12
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Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Mazgirt ilçesi, yılın her döneminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri oluyor.
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Mazgirt Kalesi ve Bağın Kaplıcaları'nın bulunduğu ilçede, Oruç köyü civarındaki bir dağın yamacında yer alan peribacası görünümlü kayalar dikkati çekiyor.
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Karlı dağlar ve ormanlar ile bütünleşen bu kaya oluşumlar, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere yöreyi ziyarete gelenlerden ilgi görüyor.
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Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, kayaların Kapadokya'daki peri bacalarını andırdığını söyledi.
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Bölgede peri bacalarına benzeyen çok sayıda kayanın olduğunu belirten Malik Kaya, Haftanın belirli günlerinde Tunceli'nin çeşitli alanlarına geziler gerçekleştiriyoruz. Bazen karla kaplı Ovacık ilçesine, bazen de ilkbahar havasının yaşandığı Çemişgezek ilçesine yolumuz düşüyor. Bugün de rotamızı Mazgirt ilçemize çevirdik dedi.
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Kaya, Mazgirt'in doğasıyla muhteşem bir ilçe olduğunu ifade ederek, Burası gerçekten çok güzel coğrafyaya sahip. Mazgirt Kalesi ve Bağın Kaplıcaları bu ilçede bulunuyor. İlçenin tarihi ve doğal güzellikleri var. Biz de yoldan geçerken dağlık bir alanda peri bacasını andıran kayalar ile karşılaştık. Birkaç kaç kilometre yürüdükten sonra kayaların bulunduğu alana ulaştık. Kendimi Kapadokya'da hissettim diye konuştu.
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Tunceli'nin 'peri bacaları' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, görünüşü peri bacalarını andıran doğal kaya oluşumları fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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