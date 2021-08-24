Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu: En genci 15 milyon en yaşlısının ise bir milyar yaşında

Kaya, Mazgirt'in doğasıyla muhteşem bir ilçe olduğunu ifade ederek, Burası gerçekten çok güzel coğrafyaya sahip. Mazgirt Kalesi ve Bağın Kaplıcaları bu ilçede bulunuyor. İlçenin tarihi ve doğal güzellikleri var. Biz de yoldan geçerken dağlık bir alanda peri bacasını andıran kayalar ile karşılaştık. Birkaç kaç kilometre yürüdükten sonra kayaların bulunduğu alana ulaştık. Kendimi Kapadokya'da hissettim diye konuştu.