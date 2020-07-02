Muğla'da uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalanan öğretmen tutuklandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda S.Z.B. isimli öğretmen satış yaparken narkotik ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından uzun süredir takipte olan ve suçüstü yakalanan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fen bilgisi öğretmeni S.Z.B’nin daha önce özel bir okulda öğretmenlik yaptığı fakat davranışlarından ve kötü alışkanlıklarının tespit edildikten sonra işine son verildiği öğrenildi.



