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Gündem Muğlada uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalanan öğretmen tutuklandı
MUĞLA

Muğla haberleri: Uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalanan fen bilgisi öğretmeni tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalanan öğretmen tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fen bilgisi öğretmeni S.Z.B’nin daha önce özel bir okulda öğretmenlik yaptığı fakat davranışlarından ve kötü alışkanlıklarının tespit edildikten sonra işine son verildiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Polis ekiplerince suç üstü yakalanan şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
Polis ekiplerince suç üstü yakalanan şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda S.Z.B. isimli öğretmen satış yaparken narkotik ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından uzun süredir takipte olan ve suçüstü yakalanan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fen bilgisi öğretmeni S.Z.B’nin daha önce özel bir okulda öğretmenlik yaptığı fakat davranışlarından ve kötü alışkanlıklarının tespit edildikten sonra işine son verildiği öğrenildi.


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