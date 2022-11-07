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MUĞLA

Muğla için kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla çevrelerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerine kadar Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Datça’da görenleri korkutan dev hortum
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Öğle saatlerinde yağmur yağışı öncesi Datça açıklarında başlayan hortum Datça girişindeki Kızlan Mahallesi’nde Barış Özkan isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Datça’nın tamamında görülen ve çok sayıda vatandaş tarafından görüntülenen hortum anı bilim kurgu filmlerini aratmadı.
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Uzun süre deniz üstünde kalan ve deniz suyunu havaya çeken hortum yaklaşık 15 dakika devam etti ve ardından karaya yakın bölümde kayboldu.
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Datçalı ses sanatçısı Barış Özkan, hortum anını anlatarak, “Yaklaşık yarım saat önce Datça açıklarında bir hortum oluştu. Devasa bir hortumdu. Uşaklar mevkiine kadar geldi. 15-20 dakikalık bir süre içinde deniz üstünde ne var ne yok yukarı doğru çektiğini gördüm ve videoya çektim” dedi.
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Datça’da görenleri korkutan dev hortum
Muğla'nın Datça ilçesinde denizde oluşan ve 15 dakika süren dev hortum ilçede şaşkınlığa neden oldu. Datça'nın tamamında görülen ve çok sayıda vatandaş tarafından görüntülenen hortum anı bilim kurgu filmlerini aratmadı.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor
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Meteoroloji, Batı Karadeniz bölgesi illerinde 6 Kasım Pazar günü fırtına beklendiğini bildirdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre 6 Kasım Pazar günü Zonguldak ile Sinop arasını kapsayan Batı Karadeniz’de, deniz üzerinde fırtına bekleniyor.
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Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
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Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz’de Zonguldak-Sinop arasında rüzgarın 6 Kasım sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.
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Meteorolojinin 4-10 Kasım tarihleri arası için paylaştığı son rapora göre genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
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Serin ve yağışlı havanın hafta ortalarında yurt genelinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
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İstanbulda Pazartesi günü sıcakların 17 dereceye düşeceği ve yağış beklendiği ifade edildi.
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Yayınlanan hava durumu raporuna göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bazı bölgelerde yağmur ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
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6,7,8 Kasımda Doğu Karadeniz bölgesinde kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Batı Karadeniz bölgesinde bugün fırtına bekleniyor. Yarından itibaren ise ülke genelinde ise soğuk hava sağanak yağış hakim olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İşte ülke genelinde beş günlük hava durumu..


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