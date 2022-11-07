Muğla için kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla çevrelerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerine kadar Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

FOTOĞRAF 7 Öğle saatlerinde yağmur yağışı öncesi Datça açıklarında başlayan hortum Datça girişindeki Kızlan Mahallesi’nde Barış Özkan isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Datça’nın tamamında görülen ve çok sayıda vatandaş tarafından görüntülenen hortum anı bilim kurgu filmlerini aratmadı. Uzun süre deniz üstünde kalan ve deniz suyunu havaya çeken hortum yaklaşık 15 dakika devam etti ve ardından karaya yakın bölümde kayboldu. Datçalı ses sanatçısı Barış Özkan, hortum anını anlatarak, “Yaklaşık yarım saat önce Datça açıklarında bir hortum oluştu. Devasa bir hortumdu. Uşaklar mevkiine kadar geldi. 15-20 dakikalık bir süre içinde deniz üstünde ne var ne yok yukarı doğru çektiğini gördüm ve videoya çektim” dedi. Datça’da görenleri korkutan dev hortum Muğla'nın Datça ilçesinde denizde oluşan ve 15 dakika süren dev hortum ilçede şaşkınlığa neden oldu. Datça'nın tamamında görülen ve çok sayıda vatandaş tarafından görüntülenen hortum anı bilim kurgu filmlerini aratmadı. BiP'te paylaş

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