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MUĞLA

Muğla son dakika haberleri... Bodrum'da bot battı: 14 kişi kurtarıldı, bir kişi aranıyor​

Bodrum'da bot battı: 14 kişi kurtarıldı, bir kişi aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı.
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebeği bulmak için çalışma başlatıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Yalıkavak açıklarında battı.

Bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi kurtarıldı.
  • İhbar üzerine bölgeye giden 4 sahil güvenlik botu, 14'ü düzensiz göçmen 15 kişiyi kurtardı.

Göçmenlerin, ifadelerinde, botta 16 kişinin olduğunu belirtmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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