Milas’ta çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, Milas ilçesi Selimiye Tüneli bölgesine yakın bir noktada saat 13.30 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İHA

Kısa sürede gelen ekipler alevlere hem karadan hem havadan müdahale gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesi için alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan 26 arazöz ve su tankeri ile karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede yapılan ilk tespitlere göre yangında 2 hektarlık ziraat ve makilik alan zarar gördü.

REKLAM