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MUĞLA

Milas’ta çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde ziraat alanında meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası ile alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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Haber Merkezi İHA
Muğla son dakika haberleri... Milasta çıkan yangına müdahale devam ediyor
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Milas ilçesi Selimiye Tüneli bölgesine yakın bir noktada saat 13.30 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İHA

Kısa sürede gelen ekipler alevlere hem karadan hem havadan müdahale gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesi için alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan 26 arazöz ve su tankeri ile karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede yapılan ilk tespitlere göre yangında 2 hektarlık ziraat ve makilik alan zarar gördü.

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor: Tedbiren 30 ev boşaltıldı
FOTOĞRAF 11
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Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.<br>
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Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de yangına müdahaleye destek veriyor.<br>
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Yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz ve 300 personelle müdahale ediliyor.<br>
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Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.<br>
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Tedbiren 30 ev boşaltıldı<br><br>Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da yangın alanında incelemede bulundu, çalışmaları takip etti.
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Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangına müdahale eden ekiplere, hortum çekerek yardımcı oldu.<br>
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Ünüvar, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, \"Şiddetli rüzgara rağmen 4-5 uçak müdahale ediyor. Sıkıntı yaşayabilecek vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Allah'ın izniyle yangını söndüreceğiz.\" diye konuştu.<br>
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Yangın nedeniyle bölgedeki 30 ev tedbiren boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için Gülnar'daki iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.<br>
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Jandarma ekiplerinin de bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.<br>
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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor: Tedbiren 30 ev boşaltıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede 30 ev tedbiren boşaltıldı, iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.
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