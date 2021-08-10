Gündem Muğlada devam eden 2 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
MUĞLA

Muğla'da devam eden 2 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede derin vadiler ve sarp yamaçların bulunması, yangına karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor.

Haber Merkezi AA
Muğla yangınlarında son durum: 2 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Orman yangınlarında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesinde 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

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Yangının kontrol altına alındığı, aralarında tahliye edilen mahallelere yakın noktaların da olduğu alanlarda, soğutma çalışmaları yapılıyor.

Bu arada, günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla müdahaleye de başlandı.

Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 13 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor.

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Orman yakma girişiminde bulunan 4 çocuğun evinde silah ve mühimmatı bulundu

Yangın, özellikle Çövmen yaylası ile Çicekbaba arasında kalan hatta devam ediyor.

Bölgede derin vadiler ve sarp yamaçların bulunması, yangına karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor.

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