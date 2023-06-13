|
Gündem

Muğla'da 1,5 ayda düşen yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı

Muğla'da yaz yağmurlarıyla birlikte yıldırım düşmesi sonucu çıkan 28 orman yangınında, toplam 1 hektar alan zarar gördü.

12:41 . 13/06/2023 Salı
DHA
Yangınlarda toplam 1 hektar alan yandı.

Yangınlarda toplam 1 hektar alan yandı.

Halk arasında kırkikindi yağmurları olarak bilinen, yaz başı ve yaz sonu dönemde görülen gök gürültülü yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar, yangınlara neden oluyor. Muğla’da mayıs ayı başından bu yana aralıklarla etkili olan yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı. Yangınlarda toplam 1 hektar alan yandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, "Yıldırım kaynaklı yangınlar genelde yaz aylarında yağışlı havalarda ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlardır. Yıldırım olayının yaşandığı tek ağaçta başlar ve zamanla yayılma eğilimi gösterir. Ekiplerimiz böyle durumlarda karadan ulaşım olan noktalara ilk müdahale araçları ve arazözlerle müdahale edip söndürürler. Ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına ise hava araçlarımız müdahale ederek söndürür" dedi.



#Muğla
#Kırkikindi yağmurları
#Salim Karabulut
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Kadınlara erken emeklilik şartları neler?