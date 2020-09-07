Muğla'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ileri sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, Gündoğan Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı belirlenen M.S'yi, iş yerinde gözaltına aldı. Daha sonra M.S, emniyet müdürlüğüne götürüldü. GÜNDEM Böyle alçaklık görülmedi: CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etmediği hakaret kalmamıştı: CHP'li Meclis Üyesi Koyurga'ya suç duyurusu