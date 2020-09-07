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Gündem Muğlada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
POLİTİKA

Muğla'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Muğla'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ileri sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gündoğan Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı belirlenen M.S'yi, iş yerinde gözaltına aldı. Daha sonra M.S, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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