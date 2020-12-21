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Gündem Muğlada faciadan dönüldü Alev alev yanan ambulanstan 12 kişi son anda tahliye edildi
MUĞLA

Muğla'da faciadan dönüldü: Alev alev yanan ambulanstan 12 kişi son anda tahliye edildi

Muğla'da faciadan dönüldü: Alev alev yanan ambulanstan 12 kişi son anda tahliye edildi

Muğla'da özel bir hastanenin personelini taşıyan servis aracı olarak kullanılan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. İçindeki 12 kişi son anda tahliye edilirken, minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
Bütün personelin servis aracından inmesiyle birlikte alevler bir anda minibüsü sardı.
Bütün personelin servis aracından inmesiyle birlikte alevler bir anda minibüsü sardı.

Milas'tan aldığı personeli, saat 06.45 sıralarında Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıkan Mehmet Atıcı'nın kullandığı servis minibüsü, Halil Bey Bulvarı'na geldiğinde alev almaya başladı. Motor kısmından alevlerin yükselmesiyle birlikte aracı durduran Atıcı, kısa sürede 12 kişiyi tahliye etti.

Bütün personelin servis aracından inmesiyle birlikte alevler bir anda minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını söndürürken minibüs de kullanılmaz hale geldi. Polis, ölü ya da yaralı bulunmayan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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