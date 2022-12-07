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MUĞLA

Muğla'da feci ölüm: Kaza yaptığı araçtan çıkarken üzerine kaya düştü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlanan cipten çıkmaya çalışan sürücü, bu sırada üzerine yuvarlanan kaya parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Muğlada feci ölüm: Kaza yaptığı araçtan çıkarken üzerine kaya düştü
Muğla

Olay, saat 16.00 sıralarında Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkinde meydana geldi. Şerefler'den Kırcagedre yönüne hareket eden Furkan Kalyoncu idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kendi imkanları ile araçtan çıkmaya çalışan sürücü Kalyoncu, dağ yamacından yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalyoncunun cenazesi morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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