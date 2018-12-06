Muğla'da yarın hava durumu nasıl olacak? Muğla'da kuvvetli fırtına etkili oluyor Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçtan kopan dallar yüzünden 1 kişi yaralandı. Yetkililer, etkisini sürdüren şiddetli rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

06 Aralık 2018, 18:30 Son Güncelleme: 06 Aralık 2018, 18:34 AA