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Muğla'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da kuvvetli fırtına etkili oluyor

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçtan kopan dallar yüzünden 1 kişi yaralandı. Yetkililer, etkisini sürdüren şiddetli rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

AA
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ARŞİV

Muğla'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi otoparkının bahçesindeki bir ağacın dalı kırıldı.

Kırılan dal, yakınını hastaneye getiren Ali Gülbaş'ın (72) üzerine düştü.

  • Dalların altında kalarak yaralanan Gülbaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanenin acil servisine getirildi. Tedavi altına alınan Ali Gülbaş'ın, sağ omzunda çatlak olduğu öğrenildi.

Yetkililer, etkisini sürdüren şiddetli rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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