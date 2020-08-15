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MUĞLA

Muğla'da meclis komisyonu Cumhur İttifakı'na geçti: İYİ Parti CHP'ye destek vermedi

Muğla Büyükşehir'de meclis komisyonlarındaki çoğunluk MHP'nin de grup kurmasıyla Cumhur İttifakı'na geçti. CHP Grubu'nun meclis komisyonlarındaki üstünlüğünü kaybetmemek için 7 olan komisyon sayısının 9'a çıkarılması için verdiği önerge oylandı. Ancak önerge 1 oy farkla reddedildi. 33'e karşı 34 oyla reddedilen önergeye İYİ Parti de ret oyu verdi. CHP'li Meclis üyesi Mürüvvet Başıhoş ise toplantıya katılmayarak CHP'nin komisyon üstünlüğünü kaybetmesine yol açtı. AK Parti İl Başkanı, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li üyelere teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP'li Muğla Belediyesi'nde CHP, İYİ Parti'nin destek vermemesi üzerine meclis komisyonlarındaki üstünlüğünü kaybetti.

  • CHP'li Meclis üyesi Fikret Uzunhasan geçtiğimiz ay vefat etmişti. Uzunhasan'ın vefatı üzerine teamüller gereği yerine, sıradaki isim meclis üyesi olarak görevine başladı. Göreve başlayan üye AK Parti Ula ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Biray Taşkesiği oldu.

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Aykırı haber sitesinin haberine göre AK Partili Biray Taşkesiği’nin meclise dahil olması ile meclis aritmetiği değişti ve daha önce grup kurup komisyonlara üye veremeyen MHP’nin komisyonlara dahil olmasının önü açıldı.

CHP grubu ise Meclis komisyonlarındaki üstünlüğünü kaybetmemek için 7 olan komisyon sayısının 9'a çıkarılması için önerge verdi.

CHP'li üye toplantıya katılmayarak partisinin üstünlüğü kaybetmesine yol açtı

  • Ancak önerge 1 oy farkla reddedildi. 33'e karşı 34 oyla reddedilen önergeye İYİ Parti de ret oyu verdi. CHP'li Meclis üyesi Mürüvvet Başıhoş ise toplantıya katılmayarak CHP'nin komisyon üstünlüğünü kaybetmesine yol açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi komisyonları 3 AK Partili, 1 MHP ve 3 CHP olarak belirlendi. Böylece CHP'nin komisyon üstünlüğü ortadan kalktı.

  • Yapılan değişikliklerden sonra, belediye meclisinin en kritik komisyonu olan Plan Bütçe'de başkanlık seçimi yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına MHP'den Selim Balcıoğlu seçildi.

Muğla Büyükşehir'de yaşanan gelişmelerden AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, komisyon başkanlarının Cumhur İttifakı'nın destekleyeceği üyelerden oluşacağını açıkladı. AK Parti İl Başkanı Mete, İYİ Partili meclis üyelerine katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti.

Mete'nin açıklamaları şu şekilde:

  • "İYİ Parti üyesi 3 Meclis üyesi bu ayak oyununa onurlu bir duruş göstererek ‘hayır’ demiş ve yapılan oylamada CHP gurubunun bu önerisi Ak Parti, MHP ve İyi Partinin oyları İle 33’e karşı 34 oyla reddedilmiştir. Meclis komisyon sayıları 7 olarak kalmış, 3 AK Parti, 1 MHP ve 3 CHP olarak gerçekleşmiştir.
  • Böylece komisyon başkanları Cumhur ittifakının belirleyeceği üyelerden oluşacaktır. Cumhur ittifakı Meclis üyelerine ve bu onurlu desteklerinden dolayı İYİ Parti Meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Muğla’mıza hayırlı olsun.”

İYİ Parti'den açıklama

  • Muğla Büyükşehir'de CHP'nin önergesini redderek komisyon üstünlüğünün Cumhur İttifakı'na geçmesine yol açan İYİ Parti'den CHP'ye dolaylı bir gönderme geldi. İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
  • "CHP'ye komisyonda üye sayısı artarsa biz de yer alalım dedik. Onlar 'grubunuz yok' diyerek mevzuat üzerinden gittiler. Biz de bunun üzerine komisyon üyeliğinin 7’de kalması yönünde oy kullandık. Kimseyi desteklemedik."
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