Muğla'da meclis komisyonu Cumhur İttifakı'na geçti: İYİ Parti CHP'ye destek vermedi

CHP'li Muğla Belediyesi'nde CHP, İYİ Parti'nin destek vermemesi üzerine meclis komisyonlarındaki üstünlüğünü kaybetti.

CHP'li Meclis üyesi Fikret Uzunhasan geçtiğimiz ay vefat etmişti. Uzunhasan'ın vefatı üzerine teamüller gereği yerine, sıradaki isim meclis üyesi olarak görevine başladı. Göreve başlayan üye AK Parti Ula ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Biray Taşkesiği oldu.

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Aykırı haber sitesinin haberine göre AK Partili Biray Taşkesiği’nin meclise dahil olması ile meclis aritmetiği değişti ve daha önce grup kurup komisyonlara üye veremeyen MHP’nin komisyonlara dahil olmasının önü açıldı.

CHP grubu ise Meclis komisyonlarındaki üstünlüğünü kaybetmemek için 7 olan komisyon sayısının 9'a çıkarılması için önerge verdi.

CHP'li üye toplantıya katılmayarak partisinin üstünlüğü kaybetmesine yol açtı

Ancak önerge 1 oy farkla reddedildi. 33'e karşı 34 oyla reddedilen önergeye İYİ Parti de ret oyu verdi. CHP'li Meclis üyesi Mürüvvet Başıhoş ise toplantıya katılmayarak CHP'nin komisyon üstünlüğünü kaybetmesine yol açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi komisyonları 3 AK Partili, 1 MHP ve 3 CHP olarak belirlendi. Böylece CHP'nin komisyon üstünlüğü ortadan kalktı.

Yapılan değişikliklerden sonra, belediye meclisinin en kritik komisyonu olan Plan Bütçe'de başkanlık seçimi yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına MHP'den Selim Balcıoğlu seçildi.

Muğla Büyükşehir'de yaşanan gelişmelerden AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, komisyon başkanlarının Cumhur İttifakı'nın destekleyeceği üyelerden oluşacağını açıkladı. AK Parti İl Başkanı Mete, İYİ Partili meclis üyelerine katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti.

Mete'nin açıklamaları şu şekilde:

"İYİ Parti üyesi 3 Meclis üyesi bu ayak oyununa onurlu bir duruş göstererek ‘hayır’ demiş ve yapılan oylamada CHP gurubunun bu önerisi Ak Parti, MHP ve İyi Partinin oyları İle 33’e karşı 34 oyla reddedilmiştir. Meclis komisyon sayıları 7 olarak kalmış, 3 AK Parti, 1 MHP ve 3 CHP olarak gerçekleşmiştir.

Böylece komisyon başkanları Cumhur ittifakının belirleyeceği üyelerden oluşacaktır. Cumhur ittifakı Meclis üyelerine ve bu onurlu desteklerinden dolayı İYİ Parti Meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Muğla’mıza hayırlı olsun.”

İYİ Parti'den açıklama