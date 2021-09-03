Muğla'da orman yangınları sonrası bin 800 yaşındaki çınara bakım yapıldı

Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde temmuz ayının sonu ve ağustos ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 70 bin hektar alan zarar gördü.

DHA

Seferberlik ilan edildi

62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın ekiplerine destek veren 1 kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.

DHA

Anıt ağaçlar koruma altında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı tespitlerde, Muğla genelindeki yangınlarda herhangi bir anıt ağacın zarar görmediği saptandı. Yangının etkisiyle ortaya çıkan aşırı sıcaklıktan anıt ağaçların zarar görmemesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, ağaçlara bakım ve restorasyon çalışması yapılmasına karar verildi.

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DHA

18 asırlık ağaç zarar görmemiş

İl genelindeki bin anıt ağaç, yangınlar sırasında oluşan sıcaklığın neden olabileceği olası etkilerden korunmak için bakıma alındı. İlk olarak Marmaris'in Bayır Mahallesi'nde yüksek sıcaklığa maruz kalan 1800 yaşındaki çınar ağacının bakımı tamamlandı.

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Çalışmalarda, anıt ağaçların gövde içindeki çürümüş dokuları temizleniyor. İlaçlama ile çam katranı uygulamaları yapılıyor. Böcek ve mantar istilalarına karşı ağaçların direnci artırılarak, kurumuş dallar temizlenip, düzenli sulama yapılacak.

DHA

Bir sonraki çalışmanın ise yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi'ndeki 850 yaşındaki anıt ağacında yapılacağı bildirildi. Bakanlık, yıl sonuna kadar anıt ağaçların bakımlarını tamamlayacak. Bölgedeki potansiyel anıt ağaçlar tespit edilerek, tescil edilip, koruma altına alınacak.

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FOTOĞRAF 11 Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar ile yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bodrum’da geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almayı şiddetli rüzgar önlüyor. Bölgeye gelen mahalle sakinleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kendi araçları ile yangın bölgesine gelen vatandaşlar, ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleri ile yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerle birlikte canla başla mücadele veriyor. Bodrum'da orman yangını: Vatandaşlar da seferber oldu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgar ile etkisini arttırırken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılıyor. BiP'te paylaş

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