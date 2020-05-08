Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Muğlada pazarcıdan parasız gel maskesiz gelme çağrısı
MUĞLA

Muğla'da pazarcıdan parasız gel maskesiz gelme çağrısı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, semt pazarındaki bir tezgahta, Parasız gel, maskesiz gelme yazılı dövizle maske kullanımı uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda yapılan çağrılar sonrası, ilçe merkezinde kurulan pazarda yoğunluk oluşmadı.

Esnafın yanı sıra alışverişe gelen vatandaşların da maske kullandıkları görüldü. İlçe sakinlerinin, zabıta ekiplerince ateşleri ölçüldükten sonra pazar yerine girişlerine izin verildi.

Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı
GÜNDEM
Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı

Pazarcı tedbir aldı

Pazarcıların, tedbirler kapsamında aralarında mesafe olan tezgahlarında ürünleri poşetli olarak sattıkları, bazılarının da müşterilerin ürünlere temas etmemesi için önlem aldıkları görüldü.

Pazarcılardan Eyüp Çelik, tezgahındaki "Lütfen yaklaşmayın" ve "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı dövizle maske kullanımı uyarısı yaptı.

Abone Ol Google News
Tablo umut verdi

Tablo umut verdi

​Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Şalter kalkıyor

Şalter kalkıyor

11 Mayıs tarihinden itibaren üretime başlayacak.
DSÖ son noktayı koydu

DSÖ
son noktayı koydu

​"Açık bir şekilde salgının patlak vermesinde rol oynadı."
On iki il için uyarı!

On iki il için uyarı!

Su baskınları olabilir.
Ortalık savaş<br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

Antalya'daki kaza sonrası otomobil bu hale geldi.
Kardeşi geldi!

Kardeşi geldi!

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan böyle duyurdu.

Maaşlar erken ödenecek

Maaşlar erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.

Türkiye <br>deneye başladı

Türkiye
deneye başladı

Bakan Varank açıkladı: Aşılar hayvanlarda test ediliyor
Tarihi karar

Tarihi karar

​Futbolda oyuncu değişikliği hakkı artırıldı.
Okullarda yeni düzen

Okullarda yeni düzen

​Hiçbir şey eskisi gibi değil.
Aradaki fark<br> itiraf ettirdi

Aradaki fark
itiraf ettirdi

​İsveç sonunda kabul etti...
Ay'da yaşıyor gibiyiz

Ay'da yaşıyor gibiyiz

​Koronavirüsün görülmediği tek kıta Antarktika'da yaşam çok farklı...
Özel ve Özkoç'a soruşturma

Özel ve Özkoç'a soruşturma

Gerçek dışı iddialar, hakaret ve iftira...
'Bir liraya vermem' diyen var!

'Bir liraya vermem' diyen var!

​İstanbul'da maske satışları başladı...
Simge<br>mekanlar mahzun

Simge
mekanlar mahzun

​Ülkenin doğusundan batısına camiler sessiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.