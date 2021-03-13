Gündem Muğlada tartıştığı kız arkadaşını göğsünden vurup öldürdü
MUĞLA

Muğla'da tartıştığı kız arkadaşını göğsünden vurup öldürdü

Muğla'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı, tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, 23 yaşındaki Bensu Narlı ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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