Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'daki kaza Milas-Söke karayolu Milas Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Milas terminalinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan özel bir firmaya ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Savaş alanına dönen Milas-İzmir karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü ile 1 yolcu hayatını kaybederken, 4’ü ağır 12 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Milas’taki çeşitli hastanelere kaldırılırken, toplam 41 yolcunun olduğu otobüste hafif yaralanan diğer yolcular ise ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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