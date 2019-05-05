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Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Son dakika

Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Muğla'daki kaza Milas-Söke karayolu Milas Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Milas terminalinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan özel bir firmaya ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Savaş alanına dönen Milas-İzmir karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü ile 1 yolcu hayatını kaybederken, 4’ü ağır 12 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Milas’taki çeşitli hastanelere kaldırılırken, toplam 41 yolcunun olduğu otobüste hafif yaralanan diğer yolcular ise ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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