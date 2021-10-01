Gündem Yük gemisi balık havuzuna girdi Bir milyon balık denize kaçtı
MUĞLA

Yük gemisi balık havuzuna girdi: Bir milyon balık denize kaçtı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Güllük Körfezi’nde Queensland bandıralı yük gemisi çarptığı 1 havuzu parçalayıp, 2 havuza zarar verirken, havuzlarda bulunan ve toplam ağırlığı yaklaşık 400 tonu bulan 1 milyon civarındaki balık denize kaçtı.

Haber Merkezi İHA
Muğlada yük gemisi balık havuzuna girdi: Bir milyon balık denize kaçtı
Çarpma sonucu hasar gören havuzlarda bulunan 1 milyon balık denize kaçtı.

Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı.

Çarpma sonucu hasar gören havuzlarda bulunan ağırlıkları 400 ile 500 gram arasında değişen yaklaşık 1 milyon balık denize kaçtı. 3 çipura havuzunun kazada hasar gördüğü öğrenildi.


Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurulurken, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kaza sonrasında hasar tespit çalışması yürüttüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu arada, havuzun ağlarının pervanelere dolanması nedeniyle arıza yapan gemi, dalgıçlar yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

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