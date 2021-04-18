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MUĞLA

Muğla'daki iki orman yangınına yönelik sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı

Muğla'daki iki orman yangınına yönelik soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde beşer dakika arayla çıkan ve toplam 29 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarında sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Muğladaki iki orman yangınına yönelik sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı
İki ilçede 5'er dakika arayla çıkan yangınlarda toplam 29 hektar alan zarar gördü.

Menteşe'nin kırsal Göktepe Mahallesi Kavaklı mevkiinde dün saat 18.30 sıralarında, kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı.

Bu yangından beş dakika sonra bu defa Kavaklıdere ilçesi, Sazak Yaylası'ndan alevler yükselmeye başladı. Her iki yangında da rüzgarında etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine her iki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

'300'ÜN ÜZERİNDE ORMAN İŞÇİSİ GÖREV YAPTI'

Menteşe'deki yangına 24 arazöz, 13 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 8 dozer ve 150 orman işçisi, Kavaklıdere'dekine ise 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile 100'ün üzerinde orman personeliyle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir, Menteşe, Kavaklıdere ile Yatağan belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek verdi. Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerinden de takviye ekipler sevk edildi. Sazak yaylasındaki yangın 5 saat, Kavaklı mevkiindeki yangın da 7 saatlik uğraş sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

'BÖLGE HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN'

Söndürme çalışmalarını yakından takip eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "İlçemizin kırsal Göktepe ve Çamoluk mahallelerinin arasındaki Kavaklı mevkiinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede incelemelerde bulunduk. Söndürme çalışmalarına su tankerleri, kepçe ve iş makinalarımızla destek verdik. Bölge halkımıza geçmiş olsun" dedi.

'MİNNETTARIM"

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ise, "Şiddetli rüzgar nedeniyle ağzımız yüreğimize geldi. 7'den 70'e herkesin olağanüstü emekleriyle alevler kontrol alındı. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese minnettarım" diye konuştu.

Öte yandan Menteşe'de 25 hektar, Kavaklıdere'de ise 4 hektar olmak üzere 29 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarında, sabotaj ihtimali üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Muğla’da beşer dakika arayla iki orman yangını
FOTOĞRAF 11
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Yangın saat 19.00 sıralarında 5’er dakika arayla Menteşe’nin kırsal Göktepe Mahallesi, Kavaklı mevkisi ile Kavaklıdere ilçesinin Sazak mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıktı.
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Bölgelerden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
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Ekiplerin her iki noktadaki alevlere müdahalesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yangın nedeniyle 10 dönümlük alan ve zeytin ağaçları zarar gördü.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Menteşe ilçesi Çamoluk mevkisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
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Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Muğla Menteşe Yılanlı Çamoluk mevkisinde çıkan orman yangını Orman Genel Müdürlüğümüz ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır dedi.
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Muğla’da beşer dakika arayla iki orman yangını
Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde, ormanlık alanlarda yangın çıktı. İki noktada rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını, ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildiğini aktardı.
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