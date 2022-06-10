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MUĞLA

Muğla'daki yangınla ilgili üç gözaltı: Yangın çıkarıp, selfie yapmış

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, turistlik mahalle Dalyan'da önceki gün çıkan sazlık yangını ile ilgili üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Davut A.'nın yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Muğladaki yangınla ilgili üç gözaltı: Yangın çıkarıp, selfie yapmış
Yangını çıkaran şüpheli özçekim yapmış (DHA)


Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

DHA

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi. Öte yandan Davut A.'nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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