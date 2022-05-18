Muhalefet Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya vetosunda üç maymunu oynuyor

İsveç ve Finlandiya, Rusya tehdidine karşı NATO’ya üyelik talebinde bulunacaklarını açıklamasından sonra Türkiye’nin veto sinyali NATO ittifak üyeleri başkentlerinde yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütlerinin merkezi konumuna geldiklerinin altını çizerek “Her şeyden önce Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmelerine biz ‘evet’ demeyiz” ifadeleriyle Türkiye’yi ikna çabalarına kapıyı net bir şekilde kapattı.

KILIÇDAROĞLU SESSİZ

Hükümetin bu konudaki tutumu netliğini korurken, milli meselelerde hükümet karşıtı tavır sergileyen muhalefette ise sessizlik hakim. Türkiye’nin yürüttüğü diplomasiyle ilgili muhalefetten henüz bir destek gelmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen henüz bir açıklama yapmazken bu konudaki düşüncesi merak konusu oldu.

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İYİ PARTİ’DEN MUALLAK AÇIKLAMA

İYİ Parti’den ise bir haftanın ardından muallak bir açıklama geldi. Parti adına yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda aldığı tutum eleştirildi. Açıklamada, “Finlandiya ve İsveç ile ilişkilerimizin, yürütülecek müzakereler yoluyla süratle sorunlarından arındırılması en samimi temennimizdir. İYİ Parti, müttefiklik ruhunun gereği olarak, bir saldırıya uğranılması halinde nasıl müştereken topraklarımızı savunacaksak, Finlandiya ve İsveç’in de, geçmişten farklı ve yeni bir yaklaşımla, kaygılarımızın kaynağı olan terörizme karşı müştereken mücadele anlayışının gereğini yerine getirmelerini beklemektedir” ifadeleri kullanıldı. Akşener’den ise henüz bir açıklama gelmedi.

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