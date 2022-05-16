Muhalefetin '3 milyon yolcu garantisi' iddiasına Osman Nuri Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanıma açtı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin’le birlikte bunun ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar TL yatırımla tamamlanan havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali , destek üniteleri ve diğer birimleriyle gurur verici bir eser oldu." açıklamasında bulundu.

MUHALEFETİN ALGI OPERASYONU

Coşkulu açılışın ardından Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu garantisi olduğunu öne sürdü. Algı operasyonunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu iddialara yanıt verdi.

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Bakan Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" dedi.

"YALAN SÖYLEME GARANTİSİNİ SAĞLIYORLAR"

3 milyon yolcu garantisi iddialarına bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"Gerek yok dedikleri İstanbul Havalimanı'nın popülerliği ortada.

Taksimde 'AVM yapılacak' dediler, AKM yapıldı. Şimdi de Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu kapasitesine, 'yolcu garantisi verildi' diyorlar.

Anlaşılan verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar!"

“Gerek yok” dedikleri İstanbul Havalimanı'nın popülerliği ortada.

Taksimde “AVM yapılacak” dediler, AKM yapıldı. Şimdi de Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu kapasitesine, “yolcu garantisi verildi” diyorlar.



Anlaşılan verdikleri “yalan söyleme garantisini” sağlıyorlar! REKLAM May 16, 2022