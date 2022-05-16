Gündem Muhalefetin 3 milyon yolcu garantisi iddiasına Osman Nuri Kabaktepeden tepki Verdikleri yalan söyleme garantisini sağlıyorlar
POLİTİKA

Muhalefetin '3 milyon yolcu garantisi' iddiasına Osman Nuri Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu garantisi olduğu iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Daha önce yapılan İstanbul Havalimanı ve Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen eleştirilere vurgu yapan Kabaktepe, "Şimdi de Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu kapasitesine, 'yolcu garantisi verildi' diyorlar. Anlaşılan verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar" ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhalefetin 3 milyon yolcu garantisi iddiasına Osman Nuri Kabaktepeden tepki: Verdikleri yalan söyleme garantisini sağlıyorlar
Osman Nuri Kabaktepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanıma açtı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin’le birlikte bunun ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar TL yatırımla tamamlanan havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali , destek üniteleri ve diğer birimleriyle gurur verici bir eser oldu." açıklamasında bulundu.

MUHALEFETİN ALGI OPERASYONU

Coşkulu açılışın ardından Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu garantisi olduğunu öne sürdü. Algı operasyonunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu iddialara yanıt verdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" dedi.

"YALAN SÖYLEME GARANTİSİNİ SAĞLIYORLAR"

3 milyon yolcu garantisi iddialarına bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"Gerek yok dedikleri İstanbul Havalimanı'nın popülerliği ortada.

Taksimde 'AVM yapılacak' dediler, AKM yapıldı. Şimdi de Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu kapasitesine, 'yolcu garantisi verildi' diyorlar.

Anlaşılan verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si Türkiye'de. Ülkemizde toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.' diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
Toplamak cesaret istiyor

Toplamak cesaret istiyor

​Hayatlarını tehlikeye atarak 2 bin rakımda arıyorlar.
Beş bin yıllık

Beş bin yıllık

​İlk kez sergilenmeye başladı: Çok etkileyici.
Ayasofyada Kuran okuyan öğrenciler Yunanistanı rahatsız etti: Türk meydan okuması

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

DEAŞ'ın bu yıl yapmayı planladığı 10'uncu eylem engellendi.

​Sopaya tutunan genç kız kurtuldu erkek arkadaşı gözden kayboldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.