Muhalefetin 'Erken açıklanırsa aday yıpranır' tezine eleştiri: 'Kirli pazarlıklar henüz sonuçlanmadı' deseniz daha dürüst olursunuz

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın adaylık karmaşasına eleştirilerde bulundu. Muhalefet kanadının "Erken açıklanırsa aday yıpranır" tezine vurgu yapan Yücel, "Adayınız sağlam, dürüst, defosuz olursa kim nasıl yıpratabilir?" diye sordu.

6 partiyi sert sözlerle eleştiren Seyit Yücel, "Kirli pazarlıklar henüz sonuçlanmadı" deseniz daha dürüst olursunuz." diye ekledi.

“Erken açıklanırsa aday yıpranır”mış…



Adayınız sağlam, dürüst, defosuz olursa kim nasıl yıpratabilir?



“Kirli pazarlıklar henüz sonuçlanmadı” deseniz daha dürüst olursunuz. — Seyit Yücel (@SeyitYucel06) April 15, 2022

MUHALEFETİN ADAYLIK BİLMECESİ SÜRÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün kendisine yöneltilen 'Adayınız belli mi?' sorusunu "Muhalefet olarak Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme konusunda konuşma yapmadık" şeklinde yanıtladı.

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Adayın, güven verecek bir aday olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, toplantılara vurgu yaparak "Hepimiz oturacağız, karar vereceğiz." dedi.