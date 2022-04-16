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POLİTİKA

Muhalefetin 'Erken açıklanırsa aday yıpranır' tezine eleştiri: 'Kirli pazarlıklar henüz sonuçlanmadı' deseniz daha dürüst olursunuz

Millet İttifakı'nın adaylık bilmecesi devam ederken son günlerde mültecilere ilişkin dikkat çeken çıkışlar yapan Zafer Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel'den muhalefete eleştiri geldi. "Erken açıklanırsa aday yıpranır" tezini eleştiren Yücel, 'Adayınız sağlam, dürüst, defosuz olursa kim nasıl yıpratabilir?' sorusunu yöneltti. Yücel, " 'Kirli pazarlıklar henüz sonuçlanmadı' deseniz daha dürüst olursunuz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhalefetin Erken açıklanırsa aday yıpranır tezine eleştiri: Kirli pazarlıklar henüz sonuçlanmadı deseniz daha dürüst olursunuz
Millet İttifakı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın adaylık karmaşasına eleştirilerde bulundu. Muhalefet kanadının "Erken açıklanırsa aday yıpranır" tezine vurgu yapan Yücel, "Adayınız sağlam, dürüst, defosuz olursa kim nasıl yıpratabilir?" diye sordu.

6 partiyi sert sözlerle eleştiren Seyit Yücel, "Kirli pazarlıklar henüz sonuçlanmadı" deseniz daha dürüst olursunuz." diye ekledi.

MUHALEFETİN ADAYLIK BİLMECESİ SÜRÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün kendisine yöneltilen 'Adayınız belli mi?' sorusunu "Muhalefet olarak Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme konusunda konuşma yapmadık" şeklinde yanıtladı.

Adayın, güven verecek bir aday olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, toplantılara vurgu yaparak "Hepimiz oturacağız, karar vereceğiz." dedi.

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