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POLİTİKA

Muhalefetin Gara açıklamalarına Destici’den tepki: Devletin başını itham etmek terör örgütünü cesaretlendirir

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gara'da13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, devletin kurumlarını hedef alan açıklamalara tepki gösterdi. Şehit edilen vatandaşların canlı kurtarılması için operasyon yapıldığını belirten Destici, "Burada niyet, çaba, gayret, görmezden gelinip sadece sonucuna bakarak devleti, devletin kurumlarını ve devletin başını itham etmeyi hem haksızlık olarak görüyoruz hem de teröristleri ve terör örgütünü cesaretlendireceğini düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Destici
Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Yürütme Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, devletin kurumlarını ve başını itham eden açıklamalara tepki gösteren Destici şunları söyledi:

"Çabayı görmemek teröristleri cesaretlendirir"

Burada niyet, çaba, gayret, görmezden gelinip sadece sonucuna bakarak devleti, devletin kurumlarını ve devletin başını itham etmeyi hem haksızlık olarak görüyoruz hem de teröristleri ve terör örgütünü cesaretlendireceğini düşünüyoruz.

Mustafa Destici: Ha Kandil'de Karayılan ha Meclis sıralarında oturan kara çiyan, ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan
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Mustafa Destici: Ha Kandil'de Karayılan ha Meclis sıralarında oturan kara çiyan, ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. İki lider yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

HDP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Destici, HDP Eş Genel Başkanı Buldan için 'Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan' ifadelerini kullandı.

"Siyasi istismara dönüştürülmemeli"

Elbette yanlışlarımızı ve hatalarımızı konuşacağız. Ama bütün bunları bir siyasi istismara ve kavgaya dönüştürmeden, mümkün olduğu kadar kapalı ortamlarda, devlet ciddiyeti içinde, Mecliste ve diğer ortamlarda bunları konuşacağız.

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