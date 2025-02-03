Muhalefetin hırsı boyunu aşıyor: Hepsinin hedefi bizi devirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet ve beraber yol yürüdüğü kimliksiz kesimlerin tamamen kendi tembellikleri, küçük hesapları sebebiyle milletten bekledikleri desteği alamadıklarına dikkati çekti: “İktidar değiştirip bizi yıkamadıkça azgınlaşıyorlar, çirkefleşiyorlar. Ne söylem ne politika ne eylem seviyesinde bizimle boy ölçüşemeyince, kamu görevlilerine, hakim savcılarımıza, hatta bizatihi milletin kendisine saldırmaya, hakaret etmeye başladılar. Hırsları boylarını öylesine aşıyor ki artık gizlemekte zorlanıyorlar.”
YIKAMADIKÇA ÇİRKEFLEŞİYORLAR
Muhalefet ve beraber yol yürüdüğü kimliksiz kesimlerin tamamen kendi tembellikleri, küçük hesapları sebebiyle milletten bekledikleri desteği alamadıklarına dikkati çeken Erdoğan şunları söyledi: “İktidar değiştirip bizi yıkamadıkça azgınlaşıyorlar, çirkefleşiyorlar, seviyeyi her seferinde biraz daha aşağı çekiyorlar. Ne söylem ne politika ne eylem seviyesinde bizimle boy ölçüşemeyince, kamu görevlilerine, hakim savcılarımıza, hatta bizatihi milletin kendisine saldırmaya, hakaret etmeye başladılar. Şehirlerine hizmetle mükellef oldukları kurumları, parası ve personeliyle yaptıkları trajikomik şovların malzemesi haline getirdiler. Hırsları boylarını öylesine aşıyor ki artık gizlemekte zorlanıyorlar.”
MUHALEFET Mİ SİRK ÇADIRI MI BELLİ DEĞİL
DAHA 222 YIL BEKLERLER
ÖNEMLİ OLAN TOPARLANMAK
Oyuna gelmeyeceklerini, seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bildiklerini, en küçük bir zafiyetin, rehavetin, gerilemenin kendilerine en büyük maliyetler doğurabileceğini hep birlikte gördüklerini dile getiren Erdoğan, “Önemli olan tökezlemek değil, hemen toparlanıp çok daha kararlı ve güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir” dedi.
MEÇHUL BİR ADAYLIK PEŞİNDE KOŞUYORLAR
Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanların ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koştuklarını kaydeden Erdoğan, “Her tarafından yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, taciz fışkıran teşkilatlarındaki kokuşma ayyuka çıkmış durumda, ama sorsanız ilkeli siyaset ve etkili muhalefet yapıyorlar. Sosyal medya gazıyla bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır diyorlar. Bunun için hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler Seçimleri’ne çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz” dedi.
Küresel ahlaki tehditler yükselişte
- Aile büyüklerinin ömürlerinin sonbaharını öncelikle evlatlarıyla birlikte, bu mümkün değilse huzurlu ortamlarda geçirmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:“Milletimizin hiçbir ferdini tüm mecralarda yükselen küresel ahlaki tehditlere karşı korumasız bırakmayacağız. Dünyayı kendi zehirli söylemlerinden çizdikleri kirli şablonlardan, dayattıkları çarpık çerçevelerden ibaret görenler elbette bu yaklaşıma itiraz edeceklerdir.”
Maskelerini indirmeye devam
- 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın haklarını dillerine pelesenk edip çoğu çocuk ve kadın 50 bin Gazzeli mazlumun katledilmesine 471 gün boyunca sessiz kalanlar, sırf aileye, kadına, çocuğa sahip çıktığımız için bizi eleştireceklerdir. Bunların yüzlerindeki maskeyi indirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."
Alev Alatlı’yı andı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Alev Alatlı’yı vefatının birinci yılında andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı’yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kadınlar en fazla ezilen kesim
Günümüzde dünyada ve Türkiye’de üzerinde en karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla ezilen, en çok örselenen kesimin kadınlar olduğuna dikkati çekerek, “Batı’daki kadın hareketleri kökleri binlerce yıl öncesine kadar uzanan ve kadını yok sayan anlayışa tepki olarak doğmuştur. Kadınların asırlara sari hak ve özgürlük mücadelesi ise kapitalizmin acımasız çarkları arasında öğütülerek onları meta haline getirmiştir” diye konuştu.
LGBT SAPKINLIĞI TEŞVİK EDİLİYOR
Erdoğan, sonra işin daha tehlikeli bir mecraya yöneldiğine ve aile kurumunu hedef aldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır. Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmektedir. Çocuk istismarını da meşrulaştıracak kadar arsızlaşan bu sapkınlığa itiraz etmek, birçok Batı ülkesinde neredeyse imkansızdır. Sinemadan modaya, dijital mecralardan edebiyata, siyasetten sivil topluma geniş bir yelpazede hayatımıza zerk edilmek istenen bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şarttır.
BİZDE CİNSİYETÇİ AYRIM YOKTUR
Erdoğan, Türkiye’nin günden güne iyice zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Esasen bizim inancımız da kültürümüz de hatta dilimiz de böylesi bir cinsiyetçi ayrıma kesinlikle uygun değildir. Bizde kadın daima ailenin ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiş, öyle muamele görmüş, kadına daima hürmet edilmiştir. Dikkat ederseniz birçok türkümüzde kadın ve erkeğe dair ifadeler cinsiyetçi ayrımı içermeyen sadece insanı işaret eden kelimelerdir. Türkçemizdeki adam ve kadın kavramları da asla cinsiyetçi bir ayrımı değil, sadece ve sadece cinsiyet farkını belirtir.