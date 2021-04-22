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Gündem Muhalefetin "Tarımsal GSYİH düşüyor" iddiasına rakamlarla yanıt
POLİTİKA

Muhalefetin "Tarımsal GSYİH düşüyor" iddiasına rakamlarla yanıt

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılada sürekli düşüş yaşanıyor" iddiasına, ilgili verileri paylaşarak cevap verdi. "Rakamlar öyle söylemiyor" diyen Karahocagil, 2002 yılında 24 milyar dolar olan tarımsal gayrisafi yurt içi hasılanın, yüzde 104 artışla

2019 yılında 48,9 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Haber Merkezi AA
Muhalefetin Tarımsal GSYİH düşüyor iddiasına rakamlarla yanıt
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefetin "Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılada sürekli düşüş yaşanıyor" iddiasına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

24 milyar dolardan 48,9 milyar dolara yükseldi

Rakamların farklı şeyler söylediğini belirten Karahocagil, iddialara "2002 yılında tarımsal gayrisafi yurt içi hasıla 24 milyar dolar olurken, 2019 yılında bu miktar yüzde 104 artışla 48,9 milyar dolara yükselmiştir. 2019 yılı itibarıyla Türkiye, Fransa'dan, İtalya'dan, Hollanda'dan, İsrail'den önde bir seyir izlemektedir" diye karşılık verdi.

Üreticiye destek 13 kattan fazla arttı

Muhalefetin "Üreticiye yeterli destek verilmiyor" iddiasına ilişkin ise Karahocagil, "2002'de üreticiye 1,8 milyar lira destek verilmişken, 2018 yılında 16,1 milyar lira destek vermişiz. İnşallah 2021 yılında bu destekleme 24 milyar lira olacaktır. 13 kattan daha fazla artırmışız" ifadesini kullandı.

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