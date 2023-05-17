Muhalefette ikinci tur paniği: Bugüne dek 'PKK' diyemeyen Kılıçdaroğlu bu kez söyledi

"Biz bu vatanı sokakta bulmadık. 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sığan bu başı bozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.