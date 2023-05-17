Muhalefette ikinci tur paniği: Bugüne dek 'PKK' diyemeyen Kılıçdaroğlu bu kez söyledi

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı son videoda bugüne dek dillendirmediği terör örgütü PKK'nın ismini söyledi.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından çektiği 'Buradayım' videosu ile alay konusu olan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı.
Konuşmasında sığınmacı ayrıntısı
Kılıçdaroğlu son videosuna, Ata İttifakı'nın seçim vaadi olan sığınmacılar konusu üzerinden başladı. Sığınmacıları göndereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında bugüne dek reklamlarını yapmamak için isimlerini anmadığını söylediği terör örgütlerine de yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:
Terör örgütlerinin ismini bu kez söyledi
Şehitler için yayınladığı taziye mesajlarında terör örgütlerinin isimlerini söylememesi nedeniyle tepki çeken Kılıçdaroğlu, bu kez "FETÖ ve PKK" ismini kullanarak şunları söyledi: