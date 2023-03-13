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Muharrem İnce 300 kişilik kadrosu olduğunu söyledi: Bazıları ekibimde olduğunu bilmiyor

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu. Ülkeyi yönetmek için 300 kişilik ekibi olduğunu söyleyen İnce, "Bir kısmı şu anda yanımda olanlar. Bir kısmı şu anda kamuda görevli olanlar. O bilmiyor bile kendinin oraya geleceğini. Atandığında o da şaşıracak." dedi.

12:51 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu.

TV 100 kanalına konuk olan İnce,
"Ülkeyi yönetmek için ekibiniz var mı?"
sorusuna,
“Arkadaşlarımla ülkeyi nasıl yönetiriz deyip oturup yazdık. Türkiye'yi 300 kişi ile birlikte yöneteceğiz."
şeklinde cevap verdi.

"Onlar ekibimde olduklarını bilmiyor"

İnce, 300 kişilik ekibini şu sözlerle anlattı:

"81 vali lazım bize. Planlamacı lazım, ekonomist lazım, sağlıktan anlayan lazım, EPDK'ya adam lazım, BBDK'ya adam lazım. Hazine'ye lazım, Merkez Bankası'na lazım. 300 kişi lazım. İsim isim yazdık bunları. 300 kişilik ekibim var. Mesela bunlar kimler?.. Bir kısmı şu anda yanımda olanlar. Bir kısmı şu anda kamuda görevli olanlar. O bilmiyor bile kendinin oraya geleceğini. Atandığında o da şaşıracak.”


#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
#Altılı Masa
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Muharrem İnce 300 kişilik kadrosu olduğunu söyledi: Bazıları ekibimde olduğunu bilmiyor
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