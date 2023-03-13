Muharrem İnce 300 kişilik kadrosu olduğunu söyledi: Bazıları ekibimde olduğunu bilmiyor

"81 vali lazım bize. Planlamacı lazım, ekonomist lazım, sağlıktan anlayan lazım, EPDK'ya adam lazım, BBDK'ya adam lazım. Hazine'ye lazım, Merkez Bankası'na lazım. 300 kişi lazım. İsim isim yazdık bunları. 300 kişilik ekibim var. Mesela bunlar kimler?.. Bir kısmı şu anda yanımda olanlar. Bir kısmı şu anda kamuda görevli olanlar. O bilmiyor bile kendinin oraya geleceğini. Atandığında o da şaşıracak.”