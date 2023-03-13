Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu.
TV 100 kanalına konuk olan İnce,
"Ülkeyi yönetmek için ekibiniz var mı?"
sorusuna,
“Arkadaşlarımla ülkeyi nasıl yönetiriz deyip oturup yazdık. Türkiye'yi 300 kişi ile birlikte yöneteceğiz."
şeklinde cevap verdi.
"Onlar ekibimde olduklarını bilmiyor"
"Onlar ekibimde olduklarını bilmiyor"
İnce, 300 kişilik ekibini şu sözlerle anlattı:
"81 vali lazım bize. Planlamacı lazım, ekonomist lazım, sağlıktan anlayan lazım, EPDK'ya adam lazım, BBDK'ya adam lazım. Hazine'ye lazım, Merkez Bankası'na lazım. 300 kişi lazım. İsim isim yazdık bunları. 300 kişilik ekibim var. Mesela bunlar kimler?.. Bir kısmı şu anda yanımda olanlar. Bir kısmı şu anda kamuda görevli olanlar. O bilmiyor bile kendinin oraya geleceğini. Atandığında o da şaşıracak.”
#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
#Altılı Masa
قبل٪ s
Muharrem İnce 300 kişilik kadrosu olduğunu söyledi: Bazıları ekibimde olduğunu bilmiyor
ABD'nin Dallas şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi
Tekkeköy’de öğrencilere futbol eğitimi
Bilecik'te yolcu minibüsü dereye devrildi: 13 kişi yaralandı
Suudi Arabistan İsrailli heyeti ülkeye sokmadı
Paris çöplüğe döndü: Sağlık Bakanı tehlikeye dikkat çekti