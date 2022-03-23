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POLİTİKA

Muharrem İnce: CHP kanallarında ölsem belki haber olurum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’ye yakın televizyon kanallarında ancak ölürse haber olabileceğini söyledi. Altı siyasi partinin bir araya geldiği toplantıya değinen İnce, “CHP’nin başında ben olsaydım, masanın başına ben otururdum” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Muharrem İnce: CHP kanallarında ölsem belki haber olurum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

  • CHP’ye yakın televizyon kanallarında ancak ölürse yer alabileceğini söyleyen Muharrem İnce, “CHP’nin kanalları var, Halk TV, KRT TV ve Tele 1. Onlarda ölsem belki haber olurum. Komaya falan girsem haber olamam onlarda. Başka türlü haber olma şansım yok.

Daha 1 yılımız var, merak etmeyin, ben o anketleri biliyorum, biz o durumda değiliz. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Onlardan daha az oy alacağımı düşünen varsa, 200 kişiye sokakta soralım. Bir kişi ’daha az oy alacak’ derse sizin dediklerinizi kabul edeceğim. Ben inandığım doğrultuda siyaset yaparım, inandığım ölçü budur.

Mesela altılı masaya oturmuşlar artık; bir tanesi yüzde 25’lik parti ana muhalefet partisi. 140 milletvekili var, ’nasıl oturacağız’. Başına o oturacak sen mi oturacaksın. Böyle bir dünya olur mu. CHP’nin başında ben olsaydım, masanın başına ben otururdum” ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'da partisinin il başkanlığı binasının açılış töreninde konuştu. Altılı muhalefetin birbirlerine benzemediğini ve kısa sürede dağılacağını söyleyen İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da tepki göstererek, 'Ergenekon, Balyoz' diyor, Yeniden yargılayacakmış vay vay vay. Onunla beraber oturup ortak olacaksınız da memleketi kurtaracaksınız öyle mi? Utanmıyor musunuz siz bundan?' ifadelerini kullandı.


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