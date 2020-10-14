Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Muharrem İnce Kars kaşarı Fransız peynirlerine beş çeker
POLİTİKA

Muharrem İnce: Kars kaşarı Fransız peynirlerine beş çeker

CHP üyesi Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin ülke genelinde başlattığı 'Memleket Hareketi' programı kapsamında Kars’a gelerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. İnce, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Haber Merkezi DHA
İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularıyla Kars'ta esnaflalar görüştü.
İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularıyla Kars'ta esnaflalar görüştü.

CHP üyesi Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce bir bal ve kaşar peyniri satan işyerine girdi ve meşhur Kars kaşarının tadına baktı. İnce, "Türkiye’nin neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Türkiye’nin üretmeye, tasarıma ve markaya ihtiyacı var. Yani bu Kars'ın kaşarı Fransız peynirlerinden daha mı kötü? Onlara beş çeker. İşte bunu dünya markası yapmamız lazım" diye konuştu.

Muharrem İnce'den CHP yönetimine: Güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler
OYNAT 00:30
Muharrem İnce'den CHP yönetimine: Güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler
Muharrem İnce ülke geneli başlatmış olduğu “Memleket Hareketi” programı kapsamında Iğdır'a geldi. İnce burada yaptığı konuşmada, 'Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde konuştu.


'KARS’A 36 PLAKADA DENK GELDİK'

İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularıyla birlikte Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ettiklerini ve büyük bir tesadüf ki 36 olan Kars’ın plakasında gezdikleri il sayısının da 36 olduğunu belirtti.

Muharrem İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi
OYNAT 00:20
Muharrem İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi
'Bin günde memleket hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu. İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Fransada yasaklar geri geldi

Fransa'da yasaklar geri geldi

Birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Telekomda gol sesi

Telekom'da gol sesi

​Ay-Yıldızlılar Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
On üç terörist etkisiz

On üç terörist etkisiz

Bakan Soylu: İçimiz soğumadı.
Kısıtlama olacak mı?

Kısıtlama olacak mı?

Bir ilde vakalar yüzde 50 artı. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...
Yeni vakalar açıklandı

Yeni vakalar açıklandı

​Bilim Kurulu sonrası kritik veriler paylaşıldı.
Erdoğan <br>talimat verdi

Erdoğan
talimat verdi

Gıda Kanunu'ndaki sansüre neden olacak maddeler tekliften çıkarıldı.

PKK'ya üst düzey darbe

PKK'ya üst düzey darbe

​MİT'in istihbaratı ile nokta operasyonu.
Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

​Üç gün art arda gördüler ama abi türlü yakalayamadılar.

Bir kıvılcımla başlayan afetler

Bir kıvılcımla başlayan afetler

​İstanbul ve unutulmayan yangınları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.