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POLİTİKA

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını heyecanla bekliyorum

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını heyecanla bekliyorum

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşmasını heyecanla beklediğini belirterek, "Bugün kendisinin saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce
Muharrem İnce

'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Salı. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşacak. Ben bugün kendisinin saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum. Konuşmasını heyecanla bekliyorum" dedi.

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İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
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İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında, 'Millet İttifakı’nın dağılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia ederken, "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusuna da "Sadece o değil" cevabını vermişti. Muharrem İnce de bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, bu kişiyi açıklamasını istemişti.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
OYNAT 01:21
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi.


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