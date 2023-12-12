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Muharrem İnce seçim döneminde linç yediği CHP'ye İstanbul'a destek olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermediği ve aday olduğu gerekçesiyle CHP'liler başta olmak üzere muhalif kesim tarafından linçlenen ve 'müstehcen' videolar ile hedef alınan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yerel seçimlerde İstanbul'da CHP'den aday olması beklenen Ekrem İmamoğlu'na destek verecek.

15:32 - 12/12/2023 вторник
Güncelleme: 15:45 - 12/12/2023 вторник
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Muharrem İnce - Ekrem İmamoğlu
Muharrem İnce - Ekrem İmamoğlu
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
'na destek vermeyip aday olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde CHP'liler tarafından hedef tahtasına konulan ve sosyal medyada dolaşıma sokulan müstehcen içerikli videolarla geri çekilmeye zorlanan Memleket Partisi Genel Bakanı
Muharrem İnce
'nin yerel seçimlerdeki tavrı belli oldu.

İmamoğlu destek verecek


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili görüşmesinin sorulması üzerine,
“Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım"
dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırladığı ortak proje kapsamında İstanbul'un merkez bölgelerinde otomobil kullanımı, karbon salınımı ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları ve otobüs öncelikli şerit uygulamaları planlarının tanıtımları yapıldı. İmamoğlu, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yerel seçim çerçevesindeki görüşmesi sorulan İmamoğlu, “Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.


'İş yapmıyor' demişti


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dönem dönem sert sözlerle eleştirmişti.


Bir açıklamasında İmamoğlu'nun iş yapmak yerine mağdur rolüne bürünmesine tepki gösteren İnce,
"İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl."
ifadelerini kullanmıştı.

"Bir başarı hikayesi yok"


Muharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında
"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorusunuz?"
sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyi eleştirmişti:

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok."



#Ekrem İmamoğlu
#muharrem ince
#İstanbul
2 часа(ов) назад
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