Gündem Muharrem İnce yangınlara müdahale eden askerleri görmezden geldi Neden yok anlayabilmiş değilim
POLİTİKA

Muharrem İnce yangınlara müdahale eden askerleri görmezden geldi: Neden yok anlayabilmiş değilim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuk olduğu canlı yayında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin konuştu. Yangın bölgelerine yaptığı ziyaretleri anlatan İnce, alanda hiç asker görmediğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce yangınlara müdahale eden askerleri görmezden geldi: Neden yok anlayabilmiş değilim
Yangına müdahale eden jandarma ekipleri - Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HaberTürk ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bölgede edindiği izlenimleri aktaran İnce, yangınlarla mücadele eden askerleri görmezden geldi.

'Asker neden yok ben bunu anlayabilmiş değilim'

"Asker neden yok ben bunu anlayabilmiş değilim. Neden yok asker?" diyen İnce, "Gençliğim benim köyde geçti. Ben 8 - 10 yangına köylülerle birlikte genç bir delikanlı olarak kendi köyümüzde ormana yangın söndürmeye gittiğimizde jandarmayla birlikte çok yangın söndürdük. " ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce yangınlara müdahale eden askerleri görmezden geldi: Neden yok anlayabilmiş değilim
OYNAT 00:39
Muharrem İnce yangınlara müdahale eden askerleri görmezden geldi: Neden yok anlayabilmiş değilim
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuk olduğu canlı yayında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin konuştu. Yangın bölgelerine yaptığı ziyaretleri anlatan İnce, alanda hiç asker görmediğini iddia etti.

Fotoğraf çektirip alandan ayrılmıştı

Manavgat'ta yanan alanda fotoğraf çektirip ayrılan ve vatandaşın "Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat yap icraat" tepkisiyle karşılaşan İnce, sözlerinin devamında "Sadece trafik jandarması vardı. Başka asker görmedim." diye konuştu.

Yangın bölgesinde fotoğraf çektirip ayrılan Muharrem İnce'ye tepki: Poz verme icraat yap
GÜNDEM
Yangın bölgesinde fotoğraf çektirip ayrılan Muharrem İnce'ye tepki: Poz verme icraat yap

2 bin 640 personeli yok saydı

  • Jandarma Genel Komutanlığı, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada meydana gelen yangınlarda toplam 2 bin 640 personelin, 452 aracın ve 11 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini açıklamıştı.

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