Muharrem İnce yangınlara müdahale eden askerleri görmezden geldi: Neden yok anlayabilmiş değilim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HaberTürk ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bölgede edindiği izlenimleri aktaran İnce, yangınlarla mücadele eden askerleri görmezden geldi.

'Asker neden yok ben bunu anlayabilmiş değilim'

"Asker neden yok ben bunu anlayabilmiş değilim. Neden yok asker?" diyen İnce, "Gençliğim benim köyde geçti. Ben 8 - 10 yangına köylülerle birlikte genç bir delikanlı olarak kendi köyümüzde ormana yangın söndürmeye gittiğimizde jandarmayla birlikte çok yangın söndürdük. " ifadelerini kullandı.

Fotoğraf çektirip alandan ayrılmıştı

Manavgat'ta yanan alanda fotoğraf çektirip ayrılan ve vatandaşın "Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat yap icraat" tepkisiyle karşılaşan İnce, sözlerinin devamında "Sadece trafik jandarması vardı. Başka asker görmedim." diye konuştu.

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GÜNDEM Yangın bölgesinde fotoğraf çektirip ayrılan Muharrem İnce'ye tepki: Poz verme icraat yap

2 bin 640 personeli yok saydı

Jandarma Genel Komutanlığı, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada meydana gelen yangınlarda toplam 2 bin 640 personelin, 452 aracın ve 11 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini açıklamıştı.