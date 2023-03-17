Muharrem İnce: Yüz bin imzayla aday olacağım, ‘CHP’ye katıl’ diyen bir varsa ‘sakın ha’ diyen üç var

Memleket Partisi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitti. Partisinin genel merkezinde oy kullanan Muharrem İnce, herhangi bir ittifaka katılıp katılmayacağı sorusu üzerine "Belki ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım, duruma göre bakarız. Olmuyorsa seçime 2 gün kala gereğini yaparız. Biz gereğini yaparız da başkaları da gereğini yaparlar mı acaba?" dedi.