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POLİTİKA

Muharrem İnce'den CHP'lilere uyarı: 2018'de bana oy verdiğinizi söylemeyin partiden atarlar

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Balıkesir'de vatandaşlara seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'ye yüklendi. 2018 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine oy veren CHP'lileri uyaran İnce, "Bana oy verdiğinizi her yerde söylemeyin. Valla sizi partiden atarlar. Allah bunların eline insanı düşürmesin" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Aydın'da, düzenlenen konuşma sırasında İnce'yi alkışlayan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın görevine son verilmişti.

Haber Merkezi İHA
Muharrem İnceden CHPlilere uyarı: 2018de bana oy verdiğinizi söylemeyin partiden atarlar
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir’in Edremit ilçesinde parti binası açılışına katıldı.

"Allah bunların eline düşürmesin"

Burada halka seslenen İnce, eski partisinin kendisine el sallayan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ı görevinden almasına değinerek, "Geçen gün Aydın’ın Nazilli ilçesine gittim. Böyle bir köşe başında otobüste durdum. Karşıda CHP ilçe binası. Onlar benim eski arkadaşlarım. Ben kırk sene CHP’ye hizmet ettim. Balkonda gençler var. Onlara el salladım. Onlar da bana el salladı. Bana el sallayan çocuğu yönetimden düşürmüşler gençlik kolunda. Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete. Allah bunların eline insanı düşürmesin" dedi.

Muharrem İnce'den CHP'lilere uyarı: 2018'de bana oy verdiğinizi söylemeyin partiden atarlar
OYNAT 01:10
Muharrem İnce'den CHP'lilere uyarı: 2018'de bana oy verdiğinizi söylemeyin partiden atarlar
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Balıkesir'de vatandaşlara seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'ye yüklendi. 2018 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine oy veren CHP'lileri uyaran İnce, 'Bana oy verdiğinizi her yerde söylemeyin. Valla sizi partiden atarlar. Allah bunların eline insanı düşürmesin' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Aydın'da, düzenlenen konuşma sırasında İnce'yi alkışlayan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın görevine son verilmişti.

"Bana oy verdiğinizi her yerde söylemeyin"

CHP’lilere seslenen İnce, "Halk TV genel müdürünü ben cumhurbaşkanı adayı iken CHP’nin genel başkan yardımcıları aramış, ’Muharrem İnce’yi fazla gösterme. Başımıza bela olur’ demişler. Kafaya bakın, kafaya. Bunlar bana oy vermiş midir sizce? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP üyelerine sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin. Valla sizi partiden atarlar. Atarlar bak. Selam vereni atıyorlar. Bunlar mı demokrasi getirecek Türkiye’ye" dedi.

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