Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na tepki: 'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', bunlar altı ayda dağılır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,6 muhalefet partisi liderinin çalışma yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin, “6 muhalefet partisi bir masa etrafında toplandı. Bir mutabakat metni imzaladılar. O 6 partiden birinin genel başkanı, geçen gün bir açıklama yaptı.

AA

Ergenekon-Balyoz kumpas davalarını yeniden açacakmış yani Silivri zindanlarında insanlara işkenceleri yarım bırakmışlar demek ki mantık bu. Benim vicdanım el vermez. Silivri mahkemelerinde direten bir milletvekili olarak ben bunu kabul etmiyorum. Yarbay Ali Tatar, onuruna yediremedi intihar etti. 'Onu yeniden yargılayacağım' diyenle masaya oturanlar, o kana ortak olur. Biz buna ortak olmayız, olmayacağız da.

'Niye orada yoksun?' diyenler, kimlerle beraber oturmuşlar? 'Atatürk' diyememişler, 'laiklik' diyememişler, 'tarikatlara, cemaatlere eğitimleri bırakmayacağız' diyememişler; biz öyle bir parti değiliz" diye konuştu.

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İlkeli bir parti olduklarını söyleyen İnce, "'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'. Bunlar 6 ayda dağılır" dedi.

OYNAT 00:51 Muharrem İnce'den altılı muhalefete tepki: Bunlar altı ayda dağılırlar Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'da partisinin il başkanlığı binasının açılış töreninde konuştu. Altılı muhalefetin birbirlerine benzemediğini ve kısa sürede dağılacağını söyleyen İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da tepki göstererek, 'Ergenekon, Balyoz' diyor, Yeniden yargılayacakmış vay vay vay. Onunla beraber oturup ortak olacaksınız da memleketi kurtaracaksınız öyle mi? Utanmıyor musunuz siz bundan?' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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NE OLMUŞTU?

12 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında eskiye dönüş bildirgesi yayımladı.