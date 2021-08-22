Gündem Muharrem İnceden partisinin afişlerini söktüren CHPli İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyere veryansın Flamingoların da başkanıyım diyordun
POLİTİKA

Muharrem İnce'den partisinin afişlerini söktüren CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e veryansın: Flamingoların da başkanıyım diyordun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de gerçekleştirdiği kongre öncesi partisince asılan afişlerin zabıta ekipleri tarafından toplandığını dile getirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert çıktı. İnce yaptığı açıklamada, "Partinin emektarları gelmişler afiş asmışlar, belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış. Siz Atatürkçü olsanız ne olur? Mültecilere bakarım diyordun, 'Flamingoların da başkanıyım.' diyordun. Flamingoların başkanı olmana itirazım yok, doğru yapmışsın ama numaracıysan itirazım var. Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Muharrem İnceden partisinin afişlerini söktüren CHPli İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyere veryansın: Flamingoların da başkanıyım diyordun
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İzmir'de partisinin 1. Olağan İzmir İl Başkanlığı Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Partinin emektarları gelmişler afiş asmışlar, belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış. Siz Atatürkçü olsanız ne olur? 'Mültecilere bakarım.' diyordun, 'Flamingoların da başkanıyım.' diyordun. Flamingoların başkanı olmana itirazım yok, doğru yapmışsın ama numaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun? Dıştan bakınca flamingocu, kazıyınca Tayyip'in akrabası çıkıyor."

Tunç Soyer
Tunç Soyer

'BENİ ARADI, YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE DESTEK İSTEDİ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerden önce kendisini arayıp destek istediğini ifade eden İnce, şimdi afişlerin sökülmesine anlam veremediğini aktardı.

  • Muharrem İnce, CHP'den ayrılma nedenini ve sonraki süreci anlatarak, "Biz bir göreniz, onlar bir bölen. Önümüzdeki yıl içinde kimin gören olduğunu, kimin bölen olduğunu herkes görecek." diye konuştu.

Muharrem İnce'den CHP'li Tunç Soyer'e sert sözler: Sen kimsin benim afişlerimi söküyorsun?
OYNAT 00:53
Muharrem İnce'den CHP'li Tunç Soyer'e sert sözler: Sen kimsin benim afişlerimi söküyorsun?
İzmir'de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. İnce, 'Partinin emektarları gelmişler afiş asmışlar, belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış. 'Flamingoların da başkanıyım.' diyordun. Flamingoların başkanı olmana itirazım yok, doğru yapmışsın ama numaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun? Kimsin sen benim afişlerimi söküyorsun? Hizmet yapayım ya da yapmayayım İzmir zaten çantada keklik diyorsan, öyle değil artık seçenek var Memleket Partisi var. Öyle yağma yok.' diye konuştu.

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