Muharrem İnce'den partisinin afişlerini söktüren CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e veryansın: Flamingoların da başkanıyım diyordun

Muharrem İnce'den CHP'li Tunç Soyer'e sert sözler: Sen kimsin benim afişlerimi söküyorsun?

İzmir'de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. İnce, 'Partinin emektarları gelmişler afiş asmışlar, belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış. 'Flamingoların da başkanıyım.' diyordun. Flamingoların başkanı olmana itirazım yok, doğru yapmışsın ama numaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun? Kimsin sen benim afişlerimi söküyorsun? Hizmet yapayım ya da yapmayayım İzmir zaten çantada keklik diyorsan, öyle değil artık seçenek var Memleket Partisi var. Öyle yağma yok.' diye konuştu.



