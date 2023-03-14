Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek zehir zemberek sözlerle Memleket Partisi'nden istifa etti

Anadolu tarihinin en büyük felaketini yaşadığımız ve neticelerin en ağır bir şekilde devam ettiği süreçte; 2018'de bizzat ismine açılan hesaplara, vatandaşlarımızdan 30 milyon bağış toplayan, lakin depremzede vatandaşlarımıza bir aylık emekli maaşını ancak layık gören; devlet yok, asker yok diyerek, üç beş oy almak adına, partinin tüzüğünde yer alan tüm ilkeleri tek adam tavrı ile yerle bir eden; nihayetinde kaybettiğimiz on binlerce canımızın kırkı dahi çıkmadan, Genel Başkanı dahil örgütleri ile dans eden ve millet olmanın temel unsuru olan acıda dahi birliktelik sergilemekten uzak hale getirilmiş bir yapılanmada bulunmanın ve çabalamanın gereksiz olduğuna inanıyorum.